Maxi Frontera fue a votar acompañado de Fernando Salino

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, votó en la mesa 665 de la Escuela Pública Autogestionada N° 10 (EPA) del barrio La Ribera, acompañado por el candidato a senador nacional Fernando Salino.

“Hoy es un día muy importante porque se cumplen cuarenta años de democracia y quiero convocar a toda la ciudadanía para que venga a votar libremente, de acuerdo a sus convicciones, porque es muy importante para fortalecer el sistema democrático”, arrancó la charla con los periodistas.

También comentó que su estado de salud -a raíz de una bronquiolitis- está mejorando: “Estoy un poco mejor y por eso me he levantado de la cama para venir a cumplir mi deber cívico. Desde el día jueves que estoy en reposo y cumpliendo a rajatabla la prescripción médica”. Y aprovechó para mandarle un mensaje a la comunidad de Villa Mercedes: “Quiero llevar tranquilidad a toda la gente que me ha preguntado por mi estado de salud: me estoy reponiendo para salir más fuerte que nunca”.

Agradeció también a Fernando Salino porque lo acompañó a votar: “Estoy muy contento porque se ha venido desde San Luis. Es una persona que quiero y respeto muchísimo; lo conozco hace muchos años. Una persona muy preparada y que siempre da y ha dado mucho para la provincia de San Luis, y es un orgullo que hoy nos esté representando en la lista como senador nacional, porque en el Congreso seguirá defendiendo los intereses de la provincia”.

Y para despedirse, dijo: “Ahora me voy a casa, porque tengo que hacer reposo, y apenas esté recuperado seguiré trabajando por la ciudad y para las próximas elecciones”.

Redacción/MGE.