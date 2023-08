Insisten en la aplicación de los refuerzos de las vacunas

El coronavirus sigue siendo una amenaza latente. Si bien la situación no es como la de hace unos años, el virus sigue mutando y aparecen nuevas cepas que renuevan las alertas de los especialistas. Por eso insisten en la vacunación y la aplicación de los refuerzos para mantener la inmunidad y así evitar riesgos hospitalarios. Además, al no regir ni distanciamiento físico, ni ningún tipo de aislamiento, están en circulación otros virus respiratorios para los que también existen inoculaciones.

"La COVID en San Luis está realmente bajo, pero no nos tenemos que descuidar porque que haya un bajo número de casos detectados no implica que el virus no esté, sigue circulando, pero tenemos gran parte de la población vacunada. Esto hace que los síntomas sean muy leves, de manera que la persona ni siquiera se da cuenta que los tiene o pasa como una congestión leve, entonces no hace la consulta médica, con lo que no tenemos análisis de laboratorio y no tenemos un número real", explicó el jefe del Programa Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodrigo Verdugo.

"Justamente todas estas cepas nuevas que son mayoritariamente descendientes de ómicron tienen la cualidad de ser muy transmisibles, pero con una menor gravedad en los casos, por eso no tenemos un impacto sobre las internaciones", admitió.

Según Verdugo, la provincia no supera los diez casos semanales de coronavirus en los conteos oficiales.

"Esta baja percepción del riesgo también implica que menos gente se esté vacunando y ahí está el problema, porque ahora hay pocos casos justamente porque tenemos gran parte de la población inoculada, pero esa vacuna con el tiempo va disminuyendo su efectividad. Ahora los refuerzos en las personas que no son de riesgo deben colocarse una vez al año y las que son de riesgo, lo tienen que hacer cada seis meses. Antes el intervalo era de cuatro meses", precisó.

El funcionario reconoció que tuvieron internaciones por COVID-19 pero la mayoría evolucionó favorablemente. Eran personas mayores con otros riesgos de salud.

"Hemos tenido fallecidos este año en muy baja cantidad. Tenemos que tener en cuenta que el coronavirus sigue siendo una enfermedad peligrosa aunque hay más casos internados de influenza que de coronavirus. Con la influenza también puede haber casos fatales", advirtió.

Verdugo dijo que en el Ministerio de Salud hacen el seguimiento de tres corredores epidemiológicos: bronquiolitis, influenza y neumonía.

"La bronquiolitis afecta a niños menores de dos años. Actualmente, esa curva de casos con la que llegamos a estar en situación de brote, ha bajado por debajo de la zona de alarma y estamos en zona de seguridad, es decir que bajaron muchísimo los casos. Este año esa curva se adelantó, pero no tuvimos más contagios que en otros años. Ahora estamos bien, con un número de casos esperable", puntualizó.

Sobre la influenza, manifestó que la situación es de brote con mucha circulación de la enfermedad en la población. "Hemos visto un aumento en las internaciones por influenza", agregó.

El titular del Programa Epidemiología alertó que estadísticamente hay un segundo brote entre agosto y septiembre, por eso invitó a la comunidad a vacunarse.

"Sobre las neumonías, estuvimos en zona de alarma hace unas semanas atrás, pero ahora también estamos en zona de seguridad", sostuvo.

Las temperaturas atípicas para esta época del año son un factor que influye mucho en el descenso de la cantidad de casos de virus respiratorios.

"Uno de los principales factores de transmisión es el hacinamiento y siempre cuando hace frío cerramos todo. Ahora que están los días lindos ventilamos más los ambientes y esto ayuda a disminuir los casos", marcó la diferencia.

La vacuna antigripal que se aplica para evitar algunas de estas enfermedades se coloca a los niños de entre 6 meses y 2 años de edad, a todos los mayores de 65 años, las embarazadas, el personal de salud y las personas entre 2 y 65 años con factores de riesgo. En este último caso la aplicación de la vacuna debe ser con indicación médica.

Verdugo aclaró que las inmunizaciones están disponibles en todos los centros de salud de la provincia durante todo el año.

