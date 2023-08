Juzgan a un hombre y a su novia por golpear a la expareja de él

Mario Jonathan Ferrer y su novia Antonella del Valle Chavero comenzaron a ser juzgados por los delitos que les han valido los últimos cuatro meses de cárcel. Ambos están acusados de golpear en la calle a una expareja del hombre y, a su vez, Ferrer está imputado por una agresión mayor: acuchillar al padrastro de otra exnovia, que también lo había denunciado por violencia de género.

Ambos están acusados de "lesiones leves calificadas por el vínculo por mediar una relación, amenazas calificadas por el empleo de un arma" en perjuicio de Benavídez. En el caso de Ferrer también se le suma la imputación por "lesiones", puesto que al día siguiente de ese ataque la madre de la víctima denunció que ella también fue amenazada por el hombre cuando estaba por declarar en fiscalía.

Como si eso fuera poco, Ferrer es juzgado por el intento de homicidio de Raúl Giménez, el padrastro de otra expareja anterior.

Entre las personas que ya declararon ante el tribunal está Benavídez. La joven relató lo que vivió el domingo 2 de abril pasado, cuando fue interceptada por la pareja en las calles del barrio San José de Villa Mercedes.

Al respecto, Pascual Celdrán, el abogado de los acusados, resaltó que la damnificada relató que "Chavero no le pegó y que Ferrer la golpeó con un casco de moto, aunque sus lesiones no coinciden con las de un casco".

La mujer contó que, en medio de la agresión, su ex extrajo un arma de fuego. Celdrán reconoció que un testigo también dijo que su defendido sacó un revólver, pero a su manera de ver eso no es creíble porque "no señaló de dónde lo sacó, cómo era el revólver, ni dio otros detalles".

En el caso de ser declarados culpables por los jueces Daniela Estrada, Sandra Ehrlich y Mauro Germán D'Agata Henriquez, Chavero podría afrontar una pena de un año y medio de prisión, que es la pena estipulada por los delitos de amenazas y lesiones. Al ser tan baja la pena, la ejecución de la condena no sería de cumplimiento efectivo en la cárcel, sino que la sobrellevaría en libertad.

"Pero la damnificada ya dijo que mi clienta no la golpeó y la madre también dijo que no la amenazó, así que no entiendo por qué sigue detenida", expresó Celdrán.

No obstante Ferrer, en el caso de ser hallado culpable por tentativa de homicidio, sí tendría que cumplir condena tras las rejas.

El imputado estaba enemistado con Giménez desde el día que la víctima lo vio golpear a su hijastra. En medio de la agresión, el hombre de 46 años se interpuso para defender a la joven.

La última vez que se cruzaron fue el 26 de febrero. Giménez, quien vive en el barrio San José, había salido a comprar a un kiosco cercano a su casa. En el camino se topó con Ferrer y Chavero. Según la denuncia, discutieron y, en un momento, el acusado extrajo un arma blanca y lo apuñaló.

El cuchillazo fue directo al abdomen. La médica forense que, en su momento, elevó su informe al fiscal instructor Leandro Estrada refirió que el puntazo tuvo la capacidad de poner en riesgo la vida del paciente.