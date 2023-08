En Terrazas inscribieron para las Pensiones No Contributivas de Nación

Los puntanos tuvieron la posibilidad de iniciar o completar sus inscripciones para acceder a las Pensiones No Contributivas que brinda el Gobierno de la Nación. Fue este martes en el Salón de la Puntanidad estuvo colmado mientras que, cerca del mediodía, afuera la fila daba la vuelta a todo el edificio ubicado en Terrazas del Portezuelo. El operativo territorial de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) estuvo destinado a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.

"La convocatoria ha sido más de la prevista, la gente se ha enterado a través de medios y ha venido muy temprano. Es muy importante lo que se está haciendo a nivel nacional, es un operativo que trabajan mucho ellos en la capital y hemos logrado que pueda estar en la provincia. Es fundamental porque acortamos un montón de tiempo, la gente ya se va con el trámite finalizado y no pasan meses o tal vez años esperando", explicó la jefa del Subprograma de Promoción y Protección a las Personas con Discapacidad, María de las Nieves Salama, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Si bien el beneficio lo otorga la Nación, el operativo se realizó en conjunto con la Provincia y con la colaboración de la Municipalidad de la ciudad de San Luis.

"La mayoría de los que vinieron tienen el trámite ya iniciado, lo terminan acá y se van con la pensión finalizada. Hemos hecho las tratativas con Nación para que en un mes vuelvan, para anotar a toda la gente que hoy tal vez se vaya sin finalizar el trámite. De todas formas, en nuestras oficinas van a poder contar con este apoyo para comenzarlo y tal vez en el segundo operativo puedan terminarlo", indicó Salama.

En julio, el monto de estas Pensiones No Contributivas fue de más de $49.000. El aporte es mensual.

Susana Díaz llegó a Terrazas del Portezuelo a las 8:30, cuando el operativo iniciaba a las 9. Para las 11:30 seguía esperando ser atendida debido a la gran cantidad de gente que fue a anotarse. En su caso, fue a comenzar el trámite y contó que le costó conseguir todos los papeles requeridos, pero dijo que el beneficio es una gran ayuda.

Camila Fernández fue aún más temprano, llegó a las 7 para solicitar la ayuda económica para su hijo, que tiene celiaquía. "Había hecho el trámite en Anses, pero nunca me lo cargaron, así que preferí venir acá e iniciar todo de nuevo. Conseguir todos los papeles es complicado y demora mucho, hace más de un año comencé a gestionar todo. La pensión me ayudaría muchísimo porque todo lo que es sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) es muy caro", explicó.

María Ríos esperaba su turno sentada en primera fila. Ella tramitó la pensión hace dos años, pero todavía no se la otorgan. Según contó padece artritis, problemas cardíacos y obesidad, pero aún así todavía no recibe la ayuda económica. "Vine para ver si hay alguna novedad sobre mi trámite. Los remedios son caros y al no tener un ingreso se hace difícil comprarlos", contó.

La jefa del Programa Discapacidades de la Municipalidad de San Luis, Luciana Miserendino, señaló que estimaban la presencia de mil personas según los padrones, pero como la convocatoria fue abierta, cree que hubo más.

Además, la funcionaria de la Comuna explicó que una vez aprobado el trámite, tres meses después inicia el pago de la ayuda. También aclaró que no tiene límites de edad y se otorga de por vida.

Redacción/ALG