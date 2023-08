Guido Franco Ferrari expone en la Casa del Poeta

Todo a su alrededor. No importa si el calor es extremo o la nieve cubre sus ojos, Guido Franco Ferrari pinta al aire libre y deja que sus inspiraciones fluyan como el agua de la montaña. Foto: gentileza.

Nacer en la Patagonia le desarrolló un instinto especial a Guido Franco Ferrari, quien es un enamorado de la naturaleza y la pintura. Amante de los óleos y los bosques, el artista de Villa La Angostura presentó en el museo Casa del Poeta, de Merlo, su muestra "Andino patagónico", en la que refleja los animales, los paisajes, la vida rural y todo lo que rodea la región donde nació. La exposición se puede visitar todos los días en la sala de exposiciones del museo, de 9 a 19, con entrada gratuita.

Guido trajo una selección de óleos sobre tela realizados con la espátula heredada de su mentor Georg Miciú, uno de los artistas más importantes de la región patagónica con mirada internacional.

"Cuando nací, Georg exponía en Bahía Manzano, lugar donde crecí. En ese momento, mi abuelo adquiere un cuadro de él y siempre me crié viéndolo junto con otras de sus obras. Cuando decido dedicarme a la pintura, viajo a Estados Unidos a exhibir y a la vuelta me recibe en su atelier y me da recomendaciones sobre el color y la composición, además de su espátula", recordó el artista, quien se ve con frecuencia con Georg. Hace pocas semanas expusieron juntos en Catamarca.

Me gusta mucho el calor amigable que encuentro en Merlo, además de la vida en la sierra, que es incomparable (Guido Franco Ferrari, pintor)

Además de la exposición en Merlo, que estará disponible para visitar hasta el 5 de septiembre, Guido realizó el pasado lunes una demostración de pintura en vivo en donde florecieron la imaginación, la improvisación y el registro visual que obtuvo durante su estadía en la localidad del microclima.

"En todas las visitas que hice, tuve la oportunidad de pintar en diferentes lugares de la localidad como El Filo, Pasos Malos o Arroyo Blanco. Aproveché los bellísimos rincones que tiene Merlo y los plasmé. Además, me gusta mucho la vida que tiene la gente abrazada a las sierras. En la demostración traté de registrar esa atmósfera local que me atrapó y compartir con el público los conocimientos que adquirí en cada experiencia", expresó el artista.

Ferrari es un referente de la pintura plein air, que se relaciona con crear obras al aire libre. En su larga trayectoria como artista, trabajó en medio de la montaña, internado en los bosques patagónicos y en San Luis aprovechó las sierras para inspirarse.

"Es una experiencia que traspasa las palabras. Son momentos que van más allá de lo visual, porque hay sonidos, aromas, encuentros y silencios. Cierro los ojos y convivo con un paisaje diferente dentro mío", destacó el artista, quien recordó una anécdota junto con Miciú cuando se internó en medio de la montaña.

"Nos internamos en Bariloche para pintar al aire libre. Vivíamos como podíamos: bañándonos en ríos y con la comida que teníamos a nuestro alcance. Pintamos entre cinco y ocho obras cada uno, y después de la aventura en la Patagonia salvaje nos fuimos a cambiar cuadros al Llao Llao hotel, que tiene una galería muy importante", explicó.

Redacción/ALG