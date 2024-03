Tesouro-Aguilera, más de diez años juntos

Un encuentro fortuito hace doce años los volvió a unir y desde ese momento compartieron una infinidad de proyectos juntos. Entre ellos, el dúo Tesouro-Aguilera que este viernes los trae al auditorio del museo Casa del Poeta, en Merlo.

Marcos Tesouro y Alejandro Aguilera, dos músicos cordobeses muy talentosos, compartirán con el público un seleccionado de piezas neoclásicas de compositores inolvidables como Niccoló Paganini, Ludwing van Beethoven, Felix Mendelssohn o Amadeus Mozart.

El concierto, al que titularon "Clásicos y compositores atemporales", comenzará a las 21. Las entradas tienen un valor de 4.000 pesos en puerta. Los menores de cuatro años no pagan.

El repertorio seleccionado está compuesto por obras adaptadas al piano y el violín, los instrumentos que tocan los artistas y que los unió hace más de diez años.

"El objetivo es mostrar las obras sin seguir un orden cronológico. Son obras que tienen un valor histórico e instrumental inigualable y decidimos tocarlas por puro gusto y placer", expresó Aguilera, el pianista de la formación.

Los músicos, que actualmente residen en dos pueblos del Valle de Traslasierra —Marcos en Las Chacras y Alejandro en Villa Las Rosas— esperan que "el concierto sea agradable para el público y así poder regresar en próximas oportunidades con otros proyectos que tenemos en común". Además de este espectáculo, Tesouro-Aguilera tiene repertorios vinculados con el cine, la música argentina y el tango.

Alejandro y Marcos, quienes también ejercen la docencia en diferentes instituciones del interior de Córdoba, se conocieron en sus épocas de estudiantes.

Tesouro tocaba con algunos grupos musicales de folclore, mientras que Alejandro acompañó a cantantes de ese estilo y congeniaron. Sin saber de sus historias, pasó el tiempo y cada uno tomó un rumbo diferente en el exterior. Mientras Marcos viajó a Estados Unidos para especializarse en su instrumento, Figueroa vivió por un largo tiempo en Roma, Italia, donde estudió y trabajó de la música.

"En 2012 regresé al país y comencé a gestionar un proyecto que se relacionó con la música para cine. Busqué técnicos o músicos que me acompañaran y por casualidad me enteré que un mes antes de mi regreso Marcos volvió al país. No dudé en llamarlo y empezamos a trabajar juntos", recordó Alejandro.

Desde ese momento hasta la actualidad, Aguilera destacó que el encuentro con Marcos "fue muy fructífero porque logramos conocernos desde diferentes aspectos y nos llevamos muy bien".