Activismo DIsCA, un grupo que lucha por la discapacidad

Activismo DIsCA es un grupo que hace tres años se reúne periódicamente en la capital para compartir experiencias, realizar actividades recreativas y luchar por los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. “No es una tragedia social, sino una construcción social”, remarcó Micaela Coria, estudiante de la carrera de Educación Especial y una de las referentes del espacio.

“Comenzó siendo una cartografía de análisis de muchas charlas y debates sobre el rol de nuestra profesión, de educadoras especiales”, explicó sobre el origen de la iniciativa.

“Nunca una agrupación se arma sola sin los empujes humanos necesarios. Es importante aclarar que a nivel nacional hay muchísima referencia de activistas y es de Daiana Travesani, de su libro ‘Me proclamo disca, me corono renga’, de quien nos identificamos como DIsCA, que significa: Diversidad Interseccional Corporal Anticapacitista”, detalló Coria.

Con el correr de los meses, se sumaron personas con discapacidad motriz y sordas. Con el objetivo inicial de formarse como equipo horizontal en sus comienzos, ahora Activismo... busca constituirse como espacio para repensar el lugar de la discapacidad en la sociedad. “Queremos poder comprender que no es una tragedia personal, sino una construcción social desde perspectivas corporales, estéticas, representaciones de normalidad, sumado a multiplicidades de intersecciones que hacen a una situación”, argumentó.

Por eso, ahora entre sus actividades salen al afuera a denunciar “de manera creativa las barreras físicas, comunicacionales, vinculares y de representaciones erróneas, pero que tienen historia dentro del contexto en que vivimos”.

Entre las acciones que realizan está la pega de stickers por la ciudad, la creación de una canción para el grupo, la participación en ferias y festivales, y la realización de charlas. Se destaca entre estas propuestas la poesía del activista Andrés Bruzzone. A su vez, ayudan a difundir sobre los trámites para los pasajes ante la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) y emprendimientos del grupo.

Cada 15 días se reúnen en el Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), en encuentros donde invitan a más gente a sumarse. Para difundir todas estas acciones cuentan con redes sociales: “activismodisca” en Instagram y “Activismo-Disca San Luis Cap.” en Facebook.

El rol del Estado y los privados

"El gran problema es la mirada de las personas, el no poder salir tranquilo o tranquila sin que estén mirando con lástima o mirando para ayudarte. ¿Por qué no se acercan para conocernos, en vez de acercarse para dar ayuda?”, apuntó la estudiante sobre las inquietudes que surgen en el grupo.

“Hoy un tema que nos atraviesa es la urgencia de tener intérpretes y personas sordas trabajando en conjunto en las instituciones. No podemos hablar de autonomía si el contexto no es favorable; hacer un trámite en los organismos públicos es muy difícil para la comunidad sorda”, agregó sobre otro problema urgente.

“No hay que dar soluciones a las personas en situación de discapacidad, hay que tener decisiones políticas claras, un cambio de perspectiva, con presupuestos destinados, que sea real el cupo laboral del 4%, salir de la mirada paternalista y hacer lo que se tiene que hacer”, reflexionó sobre el rol del Estado.

“Las obras sociales cansan, la burocracia hace que todo sea más complicado para la autonomía. Y sin autonomía no hay inclusión, sin referentes que estén en diversos espacios no puede existir el cambio social, ni hablar de un modelo social que se nombra pero que en la realidad no existe”, sumó.

“Si las personas siguen tapando las rampas, si las veredas siguen estando desniveladas, si la basura sigue reinando las calles, si los taxistas se siguen negando a llevar las sillas de ruedas, si sigue existiendo en las escuelas el grupo de padres o madres a quienes les molesta la inclusión de un pibe o una piba sigue siendo difícil ser parte de la sociedad”, concluyó.

