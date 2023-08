Con la puntanidad a flor de piel, la ciudad festejó un nuevo aniversario

La ciudad de San Luis festejó el 429° aniversario de su fundación con puras tradiciones puntanas en la plaza Pringles. Este viernes, después de la misa y tradicional procesión celebradas en horas de la mañana, vecinas y vecinos disfrutaron de una tarde invernal con shows en vivo, y recorrieron el patio de comidas y la feria de artesanos y emprendedores de la economía social. Algarroba.com cerró el festejo.

El ballet municipal Caminos por Recorrer brindó el primer show. Después le siguió una presentación de malambo (con la actuación de Francisco Sáez). Asimismo, estuvieron la Federación Gaucha de San Luis, el Ballet Despertares, Tobías Lucero y Daniela y Los Garrones.

El secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Juventudes del Municipio, Matías Follari, indicó que hubo alrededor de 150 emprendedores y artesanos que acompañaron la jornada, que finalizó pasada las 19.

“Queríamos que fuera un festejo distinto, por eso este año elegimos que el escenario sea en el corazón de la plaza, porque es el lugar más accesible. También pensamos hacerlo acá para que sea algo íntimo y cercano a los vecinos, para que no haya tantos cortes de calle y sea más ágil para todos”, contó.

El Diario de la República recorrió el festejo y constató lo que significa la puntanidad para los habitantes de la ciudad. Están los casos de personas que nacieron en otras provincias, pero decidieron armar sus vidas en San Luis. María del Rosario Coria es una de ellas, nació en Córdoba pero hace 17 años vive en la capital puntana.

Lo que admiro de esta ciudad es el amor de la gente y me encanta que muchas personas vengan de otros lugares a trabajar acá (Graciela Reynoso- profesora de Educación Física)

“Me considero más puntana que cordobesa, acá estoy muy bien. San Luis es todo para mí, no me iría nunca más de acá porque tengo a mis hijos y a mis nietos. Me encanta festejar este día porque esta provincia me dio mucho”, aseguró.

Aunque el gran espectáculo estaba en el escenario y el ambiente que se vivió era de baile folclórico y música cuyana, la otra cara de la moneda estaba en la feria. Alrededor de las 15, el sol ayudó para que la gente aprovechara a comprar un sinfín de productos. Sin embargo, lo que más resaltaba eran las comidas típicas de San Luis. Nelson Sánchez aprovechó la ocasión para vender tortas fritas y empanadas fritas junto a su esposa, María Zarandón.

“Nosotros somos artesanos de cuchillos y siempre estamos en el Paseo del Padre. Esta vez aprovechamos el día especial para que la gente disfrute de nuestra comida. Estoy radicado hace más de veinte años acá, pero mi familia nació en San Luis y por eso le tengo mucho cariño a esta ciudad. Mi esposa es mi complemento para este emprendimiento”, contó Sánchez con emoción.

Natalia Escudero también es una emprendedora de alimentos caseros, y aunque hace más de dos meses que participa en las ferias, aprovechó la ocasión para contar lo que significa San Luis para ella y su familia. “Ser puntana es lo más lindo que hay, es mi lugar. Tengo todo porque nací acá. La otra vez fui a Tucumán y no es lo mismo, es una ciudad muy linda, pero me quedo mil veces con la mía”, dijo. En una mesita, expuso pizzetas, panes caseros, pastafloras y alfajores de maicena para vender junto a su hija, Guadalupe.

Muchas amigas y amigos disfrutaron del festejo puntano. Vieron que el sol era agradable, prepararon unos sánguches y el mate y se sentaron en la plaza. Graciela Reynoso junto a su amiga Guadalupe hicieron eso, pero antes contaron las oportunidades que tuvieron como sanluiseñas. “Lo que admiro de acá es el amor que tiene la gente, es una ciudad muy tranquila y me encanta que pueda venir mucha gente a trabajar acá. Hace rato le compramos a una mujer que ni siquiera era de nuestro país, pero en San Luis encontró una salida. Yo tuve la oportunidad de recibirme de profesora de Educación Física acá y no tuve que irme a otro lugar. Esas oportunidades también las tienen acá otras personas que vienen de afuera, San Luis es una puerta para todos”, explicó Graciela con su mate en la mano.

Para coronar una tarde a toda puntanidad, Algarroba.com le puso música a la plaza Pringles, que tuvo una gran convocatoria a pesar del frío que se sintió durante la jornada.