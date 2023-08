La ULP dictó un taller de impresión 3D para alumnos de Nueva Galia

La Universidad de La Punta (ULP) continúa con sus talleres intensivos de impresión 3D. Esta vez el equipo técnico de la casa de estudios acompañó a los estudiantes de 5° y 6° año de la Escuela Técnica N° 25 "Escultor Antonio Nevot", de la localidad de Nueva Galia, para que puedan implementar todos los alcances de esta novedosa tecnología en sus proyectos.

Señalaron que, a través de la capacitación, los estudiantes pueden avanzar en el diseño de un sistema de engranajes para aplicar en diversas instalaciones. El objetivo es que los alumnos aprendan a elaborar las piezas necesarias para el funcionamiento de un mecanismo, y también que puedan usar el conocimiento en las prácticas profesionalizantes.

El proyecto, en particular, está referido a cadenas cinemáticas de engranajes y se decidió incorporar la tecnología de Impresión 3D para participar de la Expo Edu 2023 que se realizará en octubre en el Centro de Convenciones de La Punta.

La iniciativa ha despertado un gran entusiasmo en la comunidad educativa. El profesor de Prácticas Profesionalizantes, Mario Argüello, afirmó que cuenta con la colaboración de todos los docentes y directivos de la institución y dijo que también existe otro proyecto de ciencias, vinculado al medioambiente y la refacción de la institución.

“El otro proyecto trata sobre las distintas vistas de todo el colegio para la colocación de jardines verticales. Será una maqueta que también vamos a imprimir en 3D”, detalló el alumno Evo Moreira.

“Los estudiantes están muy entusiasmados y entretenidos con el taller, aprendiendo sobre tecnología. Esa es la finalidad de la Secretaría de Extensión de la ULP, llevar estos cursos a cada escuela de la provincia para que los alumnos aprendan divirtiéndose. Estas son herramientas actuales y necesarias para que los chicos avancen en sus proyectos”, explicó Juan Manuel Lobera, jefe de Programa Innovación Tecnológica.

“En un trabajo que me pidan este tipo de piezas, yo ya tengo el conocimiento que se me dio en el colegio”, dijo el estudiante Tomás Albornoz, mientras que su compañero, Daniel Corvalán, aseguró: “Este taller 3D me parece muy importante para el aprendizaje de las próximas generaciones que van a venir a la escuela”.

Ayuda en una cirugía

La importancia de la impresión 3D queda reflejada en una cirugía inédita de alta complejidad realizada esta semana en el Hospital San Luis a un nene de 4 años. El menor tenía un tumor en su ojo que se había expandido y en otros centros médicos le habían dado poca esperanza de vida.

La Universidad de La Punta realizó una impresión 3D del cráneo del chico para que los especialistas médicos locales pudieran planificar en detalle cómo abordar el caso. El menor está cursando el postoperatorio en terapia intensiva, pero con una buena evolución.

