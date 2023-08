Destacan los beneficios que tiene el aceite de cannabis

Ramón Carrillo Sociedad del Estado (Racase) lleva adelante el "Proyecto Belgrano", que desarrolla una investigación referida al aceite de cannabis. En este contexto, el médico Sebastián Vicedo, quien forma parte del staff del área de Clínica Médica del Hospital Central, explicó a El Diario de la República los beneficios que podría traer a los pacientes de la provincia el uso del aceite de cannabis. En primer lugar, dijo que contiene grandes propiedades antiinflamatorias y en segundo, permitiría la utilización de un producto seguro, desarrollado y autorizado por autoridades competentes.

Vicedo destacó que las propiedades médicas antiinflamatorias del aceite pueden utilizarse en pacientes con dolores crónicos, con HIV y oncológicos que cursan quimioterapia. "A los pacientes yo creo que les va a mejorar mucho la calidad de vida porque es un medicamento con CBD, un componente que tiene el cannabis que no es psicoactivo, es decir, que no te afecta en tu vida cotidiana, en el estado de conciencia normal", explicó.

"A veces los pacientes con grandes dolores tomaban derivados de la morfina, opiáceos. Y esos medicamentos tienen muchos efectos adversos como constipación, estados de conciencia alterados y somnolencia. Después hay otros tipos de analgésicos como el diclofenac, el ketorolac, que son dañinos para el riñón y el paracetamol para el hígado, por ejemplo", enumeró.

"El aceite de cannabis nos permite en algunos casos reducir esos medicamentos, y en otros casos suspenderlos. Si bien depende del paciente, porque cada persona es distinta y responde de maneras diferentes, de todas formas el efecto antiinflamatorio en CBD está demostrado", apuntó. A su vez genera otros efectos como un mayor apetito y la reducción de vómitos.

El segundo punto que destacó el médico es la seguridad que traería un aceite desarrollado por la sociedad del estado. "El beneficio de que tengamos un aceite de cannabis regulado por la institución y avalado por entes reguladores es que nos permite a nosotros como profesionales de la salud poder recetarles y saber qué dosis estamos dando. Cuando se hacen aceites medicinales caseros, no sabemos cómo se hace y dónde se hace. La verdad que tener un aceite de cannabis regulado es un éxito", destacó.

Por último, Vicedo advirtió que como todo medicamento, el acompañamiento médico es clave. "Lo que invito a hacer a las personas que van a consumir aceite es que se acerquen a su médico de cabecera. O sea, no deja de ser un medicamento y es importante que se haga como un tratamiento, específico, apuntado a algo. No creo en ir a comprar a farmacias un aceite de cannabis porque te duele la rodilla como tampoco me parece que tenés que hacerlo para un diclofenac. Hay gente que estudió para que pueda recetarlos o no", concluyó.

