Mundial femenino: la hora del balance para Argentina

Por Sofía Jaimez Bertazzo

La Selección finalizó su cuarta participación mundialista y su técnico Germán Portanova aseguró que el balance fue positivo. El objetivo era ganar un partido, no se dio, pero pudieron lucir en cancha un estilo de juego que antes no se había visto.

"Estoy orgulloso de las jugadoras que dieron todo y quedaron vacías, y desde nuestro lugar también. Nada de bajar los brazos, esto continúa", dijo Portanova. Y agregó que no hay nada más gratificante que ver esa garra y la respuesta de sus jugadoras.

“En Auckland, Dunedin y Hamilton fuimos locales y la verdad es increíble, no tengo palabras. Al igual que con el ambiente del fútbol femenino, recibimos muchos mensajes de apoyo y eso te da fuerzas para seguir. La gente y el periodismo entendió que se dio todo, que se intentó protagonizar pero no se logró lo que queríamos". Planificar en la incertidumbre resulta complejo y más cuando el proceso futbolístico ha sido lento y poco protagonista en la escena.

Para el entrenador, el peor momento futbolístico fue el primer tiempo contra Sudáfrica. “Hay un montón de aspectos para mejorar”, recalcó, y agregó que estos partidos son una posibilidad para hacerlo, al igual que las fechas FIFA. El coach espera que de acá a un tiempo con estas actuaciones las mediciones previas puedan ser con equipos exigentes.

Se viene un recambio generacional, pero aún no hubo tiempo para pensar en eso. El DT agradeció y expresó que se siente muy orgulloso de haber dirigido al equipo.

Julieta Cruz sí habló del tema. “Son procesos, se armó un grupo muy lindo y es triste que algunas no puedan estar en otro Mundial. Todas sabemos que nos puede llegar y aun así estamos agradecidas del proceso, por todo lo que aprendimos de las más grandes y de Germán, que para mí como cabeza de grupo es lo mejor que hay, y obvio que estamos con ganas de seguir trabajando”.

La aguerrida defensora de Boca debió salir del campo de juego tras un golpe sufrido en la pelota disputada en el primer gol del partido contra Suecia. “Me voy sabiendo que estoy vacía, no me quedó nada y eso me da tranquilidad”.

“Estoy triste porque teníamos mucha ilusión, era un Mundial en el que llegábamos todas bien. Pero bueno, acá te das cuenta lo que es llegar toda bien, de qué es realmente estar bien, estar finas, donde te cuidas. Este es el alto rendimiento; es triste porque sabemos que nos quedamos en el camino, pero también sabemos por dónde ir y qué es lo que queda para las generaciones más chicas. Que puedan seguir nuestro camino, pero con otra tranquilidad, con otro método de trabajo, con otra importancia”, dijo Julieta.

El otro punto fuerte fue la gente, que cumplió con la consigna de “Te sigo a donde vayas”, y se movió sede tras sede para alentar. No importaron los resultados, siempre estuvieron alentando y es lo que hace al fútbol tan argentino.

“La gente fue un factor muy positivo; en Nueva Zelanda, del otro lado del mundo, lleno de argentinos. Estamos todas muy agradecidas por eso”, afirmó Julieta, y le habló directo a su familia, que hoy está lejos: “Gracias por haberme bancado todo este tiempo en el fútbol, pude cumplir mi sueño de jugar un Mundial y esto es para ellos también”.

Redacción / NTV