Ciberseguridad: brindan una charla para pymes

Mientras las diferentes actividades humanas más se trasladan al ámbito digital, más aumentan los riesgos de sufrir robos, estafas u otro tipo de inconvenientes a través de esos mismos medios. Por eso, una empresa familiar ofrecerá una capacitación gratuita sobre ciberseguridad, destinada principalmente a emprendedores que dan sus primeros pasos o que desean asesorarse sobre una problemática cada vez más frecuente.

La propuesta nació de parte de El Estudio, un negocio de Villa Mercedes que desde hace décadas se dedica a la fotografía, la gráfica y la comunicación, pero que en este 2023 hizo una apuesta por el coworking. Se trata de una tendencia, de las grandes ciudades, que brinda el alquiler de espacios de oficina para diferentes trabajos.

"Por sobre todas las cosas, nos interesa comunicar el concepto de cooperación que trae asociado este sistema. Y una de las acciones que llevamos a cabo es generar actividades, capacitaciones y charlas, para que la gente se pueda acercar al lugar a conocerlo, pero también a formarse y compartir, sobre todo, lo que gira alrededor de los emprendedores, las pymes e incluso las empresas grandes que son parte de nuestro espacio", expresó Natalia Isetta, una de las propietarias.

Y entre los temas que desean abordar, el de la seguridad informática fue uno de los que emergió de inmediato. "Creemos que hay un sector que quizá no puede acceder a un asesoramiento particular o no conoce la importancia de tenerlo. Entonces, nos pareció muy interesante, porque toda nuestra actividad privada se desarrolla en el mundo digital: movemos datos, información y hasta dinero", argumentó.

Puntualmente, abordarán el problema de los ciberincidentes y qué se puede hacer para evitarlos, o cuando se es víctima de uno. El disertante será Walter Agüero, un especialista en el rubro, que es licenciado en Ciencias de la Computación y tiene estudios en diferentes universidades del mundo.

La charla será este martes 8 de agosto, a partir de las 18:30, en el auditorio ubicado en Salta 474. Si bien la entrada es gratuita, piden realizar una inscripción porque el cupo es limitado. Las reservas y consultas deben realizarse al teléfono 2657500035.

"En las pymes o empresas familiares a veces no tenemos el tiempo ni la capacitación suficiente y vamos resolviendo en la urgencia, lidiando con una inestabilidad general en un país que te lleva a un desorden. Por eso, nuestra idea es que lo poco que podamos hacer esté apuntado a estos sectores", dijo Isetta.