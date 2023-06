Ciberataques: estiman que el 20% es contra empresas

Prácticamente es una regla: la delincuencia está a la vanguardia de la tecnología. En un mundo donde los avances informáticos explotan a pasos agigantados cambiando paradigmas, los estafadores caminan como en un ajedrez que se adelanta en planificación y recursos. En el medio, miles de empresas se ven cada vez más cercadas.

Para graficar, recientemente un grupo de piratas dio un ultimátum a las víctimas de un ciberataque que ha afectado a importantes organizaciones en todo el planeta. Ese contexto cada vez más fluctuante no es ajeno a San Luis. Si bien no hay estadísticas oficiales y muchos delitos no se denuncian, calculan que un 20 por ciento de los ataques son contra empresas.

“El 80 por ciento está afectando a las personas. Hay muchos delitos con empresas grandes o multinacionales, como bancos. Estoy interviniendo en casos, con cuestiones judicializadas, donde, inclusive, las propias entidades ni siquiera sabían que tenían determinados huecos de ciberseguridad”, contó en diálogo con El Diario de la República el especialista en ciberseguridad, licenciado en Ciencias de la Computación y magíster en Ingeniería en Software, Walter Agüero.

De acuerdo a lo que especificó, hay cierta reticencia a reportar estadísticas que indiquen la evolución del escenario. Aseguró que cuenta con ciertos datos que no han ido a parar a la Justicia y comentó que suele darse la circunstancia de que solo se investiga cuando hay denuncia, con lo cual esto no permite dar resultados en lo inmediato. Aun así, remarcó que hay muchos hechos que no se denuncian y sí se advierte un claro crecimiento en la ciberdelincuencia, particularmente en lo que corresponde al vaciamiento de cuentas. De este concepto desprende otro: ha crecido mucho en lo privado.

Para Agüero, el hecho de estar conectados a internet ha obligado a las compañías a pasar por ciertos transes tecnológicos, donde hubo impactos. Esto se da tanto en las grandes firmas como en entidades públicas relevantes. Recordó lo que en su momento pasó con el Data Center de San Luis, que involucró una denuncia por un ataque de “ransomware” (secuestro de datos); otro hecho similar se dio en empresas que proveían medicamentos a hospitales (se vio afectada la provisión en tiempo y forma): “Me enteré de tres ataques que hubo, yo estaba en el extranjero. Transputano también sufrió e imposibilitó en su momento el pago de haberes, antigüedad, etcétera. Mucho se da principalmente por esto, ‘ransomware’”, remarcó.

Según precisó, las compañías, pymes y grandes empresas no suelen tener una planificación sobre esta temática. Muchas veces se confunde lo que puede hacer un encargado informático o referente, sumado a la compra de equipamiento para proteger a la firma. Pero es quizá el primer eslabón débil. Así, al menos por lo que arroja la práctica diaria, solo se recurre a la búsqueda de respuestas frente a hechos concretos. Saben del término “ciber”, pero termina en algo que se resume a tapar un hueco, sin acciones o contramedidas que se anticipen a los sucesos.

También en lo individual

Entre los acontecimientos más reiterados están los ciberataques relacionados a personas comunes, ciudadanos que no son empresas ni gobiernos. El mayor problema conforma el software de ciberespionaje que suelen contratar para relaciones de parejas que se terminan.

“Esto es ciberdelito y es grave y desequilibrante para quien lo sufre, no solo ayudo en la situación en sí misma sino incluso en los psicológico que, si bien no me compete, muchas veces termina siendo así”, dijo. No falta el vaciamiento de cuentas.

“Para prevenir, lo mejor es no hablar con gente que no se conoce, especialmente por WhatsApp. Es recomendable también evitar las encuestas por teléfono, porque hay una metodología que intenta averiguar datos de residencia, cantidad de personas, edades, y se dan situaciones en que se corta la comunicación, lo que indica que algo está oculto. Cuando suceda algún hecho, recomiendo que se haga denuncia o exposición y que no dejen de consultar con especialistas”, concluyó.

Redacción/MGE