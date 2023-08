UNSL: más de 90 trabajadores podrán finalizar sus estudios

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) tendrán la posibilidad de finalizar sus estudios de nivel secundario para posteriormente iniciar una carrera universitaria si así lo desean. El Ministerio de Educación de la Provincia brindó dos propuestas y analizarán la situación de cada persona para que ingrese en el año que corresponda con base en su recorrido realizado con antelación.

Según indicó una de las colaboradoras del equipo del Vicerrectorado de la Universidad, Diana Caviedes Garraza, hay 93 empleados de las tres sedes (San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo) que podrán finalizar sus estudios de nivel medio.

“Están en diferentes situaciones porque no han podido completar la educación secundaria o adeudan materias. Alrededor de 77 personas son de la sede de San Luis, 12 de Villa Mercedes y el resto de Merlo”, explicó la funcionaria.

Caviedes Garraza contó que accionaron durante meses para concretar la iniciativa.

“Había una necesidad planteada, nos pusimos a trabajar y fuimos a pedir ayuda donde podía estar la solución y que son los que saben, que es el Ministerio de Educación de San Luis”, indicó el vicerrector de la UNSL, Héctor Flores.

La actividad realizada en el microcine fue encabezada por autoridades provinciales como el jefe del Programa Gestión Calidad Educativa, Diego Troentle, y la jefa del Subprograma Modalidad Educativa Innovadora e Inclusiva, Mónica Mazzina, quienes estuvieron acompañados por la directora del Colegio para Adultos Nº 3 “Tomás Baras”, Andrea González, y los referentes de las Escuelas Públicas Digitales de Adultos (EPDA) de la Universidad de La Punta (ULP), Juan Manuel Gómez y Belén Hereñu.

“Comenzamos con la inscripción para que ya empiecen con el cursado las y los trabajadores no docentes de San Luis. Se va a trabajar para que la semana que viene a más tardar, o principios de la otra, se realice la misma actividad en la sede de Villa Mercedes y en la de Merlo, para informar sobre las posibilidades de cursado y proceder a las inscripciones correspondientes”, contó Caviedes Garraza.

Según precisó la funcionaria universitaria, el sistema educativo propuesto no sería disciplinar, sino modular.

“Desde el Ministerio de Educación planteamos dos propuestas. Una es el ingreso a la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) en escuelas nocturnas. La educación es modular y nosotros le llamamos 70-30 porque es el 70% presencial y el 30% no presencial en las aulas, pero sí trabajando por fuera del establecimiento educativo”, detalló la jefa del Subprograma Modalidad Educativa Innovadora e Inclusiva, Mónica Mazzina.

Agregó: “La otra oferta tiene que ver con la Escuela Pública Digital de Adultos de la ULP, o sea que son aulas virtuales a las que los alumnos ingresan, también tienen presencialidad y no presencialidad. Son dos propuestas que pueden llegar a ser interesantes para que los estudiantes, el personal no docente que no ha finalizado la escolaridad secundaria, pueda acceder fácilmente”.

Caviedes Garraza especificó que buscan que al menos los interesados de la sede de San Luis puedan comenzar en este segundo cuatrimestre.

“La duración en general son tres años porque son dos años básicos con cuatro módulos y un año orientado con dos módulos. Es decir, son seis módulos que deben aprobar. Si alguno presenta un certificado analítico incompleto que ha hecho el ciclo básico de nivel secundario, esa persona no va a empezar en primer año, sino que va a arrancar en segundo y en dos años termina. En este momento tenemos vacantes en la escuela ‘Tomás Baras’, que funciona de 19:30 a 23:00 en Presidente Perón y Pringles”, apuntó Mazzina.

El vicerrector indicó que esta iniciativa es una forma de igualar oportunidades y expresó que es una política social de las más importantes que puede tener una gestión.

“A partir de una charla con la ministra María Eugenia Cantaloube, a quien agradezco muchísimo porque hemos trabajado mucho con ella y todo su equipo, estamos por dar inicio a esta propuesta”, señaló Flores.