La UNSL pide explicaciones por el ingreso de la Policía a su predio

Gravedad. La UNSL recordó que la Policía no puede ingresar a la Universidad, salvo por orden judicial previa. Foto: Gentileza.

Sigue la polémica por lo que es un hecho de gravedad institucional para las universidades de la provincia. El lunes pasado, efectivos de la Policía ingresaron al campus de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para indagar sobre las actividades que realizaba un grupo de activistas en un encuentro crítico contra la ley “Bases”, impulsada por el Estado nacional. A raíz de esto, el Consejo Superior, máxima autoridad colegiada de la casa de estudios, repudió los hechos y pidió información a las autoridades del Ministerio de Seguridad.

El comunicado que fue difundido a través de los canales oficiales de la Universidad detalló que el 29 de abril, por la tarde, efectivos de la Policía provincial se ubicaron en el ingreso a la casa de estudios por calle Almirante Brown entre Estado de Israel e Italia. Al menos uno de los agentes ingresó sin orden judicial ni otro instrumento legal que lo habilitara, y comenzó a solicitar información sobre las actividades que se estaban realizando dentro de la Universidad, y la identidad de los y las participantes (estudiantes, docentes, no docentes y funcionarios).

En la UNSL remarcaron que este accionar fue “en clara violación de la autonomía universitaria”, y transgrede puntualmente el artículo 31 de la Ley 24.521 de Educación Superior, que establece que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media una orden escrita previa de un juez competente o una solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Por esta situación, el Consejo repudió el ingreso de la Policía y exhortó a las autoridades con competencia provincial a dar información detallada de lo sucedido. “En aras de la preservación de las normas democráticas de convivencia y en el marco de las leyes que nos rigen como sociedad, expresamos firmemente que se dispongan las medidas necesarias para evitar que se repita este acontecimiento que generó zozobra y desconcierto en quienes presenciaron la situación”, concluyó el comunicado.

El Diario de la República se contactó con Raúl Gil, secretario general de la UNSL. El funcionario confirmó que al comienzo de la próxima semana será recibido por el jefe de la Policía, Pablo Vieytes, para presentarle formalmente el pedido de explicaciones y de medidas para que hechos similares no se repitan.

A su vez, relató lo ocurrido desde su punto de vista, ya que se encontraba en la Universidad en ese momento (el rector estaba abocado a tareas del Consejo Interuniversitario Nacional, que preside). Esto mismo fue relatado por Gil en ocasión de la sesión donde se aprobó el repudio del Consejo Superior, el martes pasado. La propuesta de preocupación fue hecha por la vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas, Verónica Longo. Esta facultad lleva adelante parte de sus actividades en el IV Bloque, donde ocurrió la transgresión policial.

“Tomé conocimiento porque estaba en la Universidad. Me aproximé a la zona del IV Bloque, por Almirante Brown, y efectivamente se encontraban allí oficiales de la Policía de la Provincia, en la vía pública, no dentro de la Universidad, pero sí me manifestaron que algunos de ellos habían ingresado, al menos uno, para buscar información sobre una marcha que se iba a realizar, con el objetivo de acompañar la marcha y ordenar el tránsito”, detalló.

“Los estudiantes que estaban allí y una docente me manifestaron su preocupación. La verdad es que estaban irritados por la presencia de la Policía dentro de la Universidad, porque entendían que querían realizar una manifestación política y lo vieron como algo intimidante”, continuó.

“La realidad es que nosotros no convocamos a la Policía, ellos se convocaron espontáneamente. Ha quedado como un episodio confuso que políticamente nosotros debemos hacerlo público y reunirnos con las autoridades de Seguridad de la Provincia. En principio, será el jefe de la Policía, pero ya veremos si es necesario ir más arriba para conversar”, agregó.

“Queremos que quede absolutamente claro que la Policía ni ninguna fuerza de seguridad puede ingresar a la Universidad porque está prohibido por ley, salvo que la convoque la autoridad universitaria o que vengan con una orden judicial. Ninguna de esas condiciones se habían dado en este caso. Por ende, el hecho de que hayan ingresado creo que ha sido al menos un error por parte de la fuerza de seguridad. Vamos a intentar que se esclarezca el episodio y que se evite en el futuro cualquier intromisión en el ámbito de la Universidad”, concluyó el secretario, con cautela. Por último, apuntó que el rector Víctor Moriñigo ya tomó contacto con las autoridades pertinentes.