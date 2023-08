Agostina Muñoz quiere ser parte del nuevo "Gran Hermano"

A fines de marzo, Marcos Ginocchio se consagró como el flamante ganador de "Gran Hermano", el famoso reality que se emitió por Telefe y cautivó a la audiencia. El salteño logró conquistar al público y salir vencedor al ser uno de los más queridos y tranquilos de la casa más famosa del mundo.

Dispuesta a lo mismo y más, Agostina Muñoz se anotó en el casting para entrar en la próxima edición que comenzará en los últimos meses del 2023 y espera ansiosa la respuesta porque siente que es la indicada para apagar la luz.

"Siento que muchas y muchos me tienen como una referente trans y eso me impulsó a inscribirme porque siento que mi historia de vida es muy rica por todo lo que pasé y seguramente me animaré a contar en el programa", expresó la comunicadora que trabaja como preceptora en la escuela "Álvarez Condarco" desde los 21 años y actualmente se desempeña como conductora en radio y televisión.

"Ser una comunicadora trans habla de una deconstrucción. Las barreras se rompieron porque en el país somos pocas y tener las posibilidades me pone muy contenta", agregó quien trabaja en radio Lafinur y Canal 13. También hace presencias y shows en discos y boliches, no solo de San Luis, también de Córdoba y otras provincias vecinas.

Agostina siempre estuvo muy ligada al escenario y al aplauso del público, algo que la hace muy feliz. "Por mas cuestiones o problemas que tenga en la vida, el escenario me da alegría, felicidad y me siento súper empoderada. Eso hizo que llegara también a los medios de comunicación", explicó Muñoz.

Agostina es puntana y se crió en el seno de una familia humilde y trabajadora. En su juventud levantó la bandera del colectivo LGBT y forjó sus sueños que la llevaron a ser la mujer que hoy alienta a sus pares para no dejarse vencer. El 9 de mayo de 2012, tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género de Argentina, fue la primera mujer trans en la provincia que logró tramitar su DNI, lo que fue para ella un antes y un después.

Dentro de su trayectoria, recibió varios reconocimientos en su vida. En el 2012 salió Reina nacional del orgullo y el año pasado llegó hasta el virreinato. También participó en una de las carrozas del famoso carnaval de Río. Actualmente se encuentra en los últimos detalles para publicar un libro que relata su historia de vida.

Amigos, colegas, familia y sus seguidores en las redes sociales la ven como una persona que va en busca de sus sueños y los cumple. Una de sus amigas más íntimas y colega en los medios de comunicación le advirtió que "era un pez muy grande para San Luis y estaba para conquistar el mundo".

Agostina agregó que mucha gente le dice que es natural, espontánea y que su carisma da para la televisión. "Mi personalidad coincide y, tanto en las redes sociales como cuando camino por la calle, me dicen que les gusta como soy. Eso me hace pensar que si ellos ven algo en mi por qué no arriesgarme y mostrarme ante todo el país", aseguró.