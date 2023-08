Con mi look infernal

Martina Loyato o Martu, como prefiere que le digan, es una de las antagonistas del musical más visto de las vacaciones de invierno en calle Corrientes y de las redes sociales. Debido a su adaptación, "Heathers" causó controversia y admiración por partes iguales.

Aunque algunos cuestionan al elenco de mujeres que lidera el escenario y la escuela donde sucede la obra, todos parecen querer unirse al clan.

—¿Cómo fue tu llegada a “Heathers”?

—Fue con una audición masiva de seis mil personas que hicieron tanto en Buenos Aires como en otras provincias. Fue un mes en total de audición, con un montón de etapas: ensayamos canciones, escenas y coreografías en las que nos fueron probando hasta dar con los trece elegidos.

—¿Conocías la obra?

—Sí, de hecho una vez había escuchado un rumor de que iban a traerla a Buenos Aires, pero hace mucho y con otra gente. Desde ese momento que tenía fichado al personaje de Heather McNamara, porque sentía que era el que iba más con mi energía. Sabía algunas canciones, pero cuando me enteré que oficialmente venía con esta producción y que estaba esa audición abierta, ahí hice un poco más de investigación sobre la obra y las versiones que hay en YouTube.

—¿Cómo es trabajar con Fer Dente como productor?

—Venía de trabajar con él en “Regreso en Patagonia”; él era el protagonista. Ya lo había visto en el rol de la figura, pero desde adentro del elenco, que es muy distinto al liderazgo de director, y la verdad es que fue desde el principio, desde el primer casting hasta el comienzo de los ensayos en estreno, y al día de hoy un gran líder. Aborda todo siempre con mucho amor, paciencia y empatía. Entonces, desde él para abajo todo el equipo se fue construyendo así y creo que es lo que hace que 'Heathers' tenga un ángel único y especial.

—¿Cómo es el poder llevar al teatro actual, después de la pandemia, una obra encabezada por mujeres?

—Es un equipo que está compuesto por mujeres, desde la directora vocal, directora musical, coreógrafa, la manager y la asistente de stage. Eso también le da ese ángel, esa potencia y ese amor que bien sabe llevar y liberar Fer. Obviamente que después de la pandemia cada proyecto teatral que sale así de grande es una bendición y una alegría que se siga dando y que se haya podido volver tan rápido a las salas llenas.

—Tu personaje tiene una escena de intento de suicidio. ¿Cómo fue atravesar problemáticas adolescentes?

—Lo difícil para mí y para el personaje es que si bien mi contexto es superdramático, porque lo que le pasa al personaje es real, lo que se ve afuera y lo que transmite en la escena es comedia. La gente se ríe mucho en esa parte porque tiene unos gangs y unos momentos que son muy graciosos. Entonces, tratar de respetar lo que realmente le está pasando al personaje, que es un tema profundo, grave e intenso, pero a la vez aceptar y dejar que sucedan esas risas que, en definitiva, es el humor que maneja 'Heathers': la no bajada de líneas sobre estos temas profundos, sino tratándolos desde otro lugar.

—Se acercó un padre en un meet & great a hablarte sobre una situación de intento de suicidio de su hija. ¿Cómo fue ese momento?

—Tuvimos varias situaciones así en que los padres o incluso los mismos jóvenes nos quieren compartir lo que ellos vivieron, que ven reflejadas en 'Heathers'. Nosotros tomamos en cuenta la responsabilidad de estar representando a toda esa gente y le pone otro valor también al trabajo que hacemos, que más allá de tener que cantar, bailar y actuar bien, estamos representando la historia de un montón de jóvenes y adolescentes que están viviendo actualmente o que vivieron en sus años de colegio. Le pone otra perspectiva a nuestro trabajo.

—Hay un concepto de que las juventudes no van tanto al teatro y esta obra es especialmente para ese grupo. ¿Te sorprendió la recepción?

—Estoy acostumbrada a hacer musicales en que el público es más adulto y es la primera vez que hago un musical que no sea un infantil, pero que esté destinado a jóvenes y adolescentes. Y la verdad es que la recepción es muy diferente, porque siento que los jóvenes siempre están buscando algo con lo que tener sentido de pertenencia y encuentran ese lugar en 'Heathers'. Incluso, hay gente que viene vestida como los personajes, con dibujos, regalos, comida y de todo. Los actores estamos recibiendo mucho amor de parte del público, lo que me sorprendió. No esperaba tanto y me hace muy feliz.

—Generaron una revolución en las redes sociales…

—Tuvimos mucho hate también al principio y creo que eso es algo que estoy aprendiendo, porque es la primera vez que estoy en un lugar de tanta exposición y leer comentarios tanto positivos como negativos y no tomarlos personal es todo un desafío. Nunca vi un musical en Argentina que cause tanto revuelo en redes sociales, sobre todo en TikTok. Hay muchos videos hablando, dando críticas, o de gente cantando los covers de las canciones, e incluso nosotros también subimos videos y tenemos mucha repercusión. En ese sentido siento que es más como “Casi ángeles” que un musical de calle Corrientes.

Redacción / NTV