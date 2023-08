"No me ato a ningún objetivo, prefiero vivir el fútbol día a día"

Con respeto a todos los que peinan muchas canas y que tendrán a sus predilectos, hay que ubicar a Ariel Quiroga entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol de San Luis. Un ascenso al Federal A con Juventud en 2001, un recorrido por más de 12 clubes donde dejó un recuerdo imborrable y una contracción al trabajo y al cuidado físico envidiable y que le permite seguir vigente a los 45 años en las canchas de San Luis avalan esa afirmación.

Es que el "Bujía" volvió a ser noticia este fin de semana por comandar futbolística y espiritualmente a Unidos del Sur, que superó 1 a 0, con un gol de su autoría, a El Chorrillo en el "Juan Gilberto Funes" de La Punta y se quedó con el Torneo Apertura de la Primera B de la Liga Sanluiseña de Fútbol y se aseguró un lugar en la finalísima que se disputará contra el ganador del Torneo Clausura, que comienza en un par de semanas, por un ascenso a la Primera División.

—¿Qué significó para vos volver a ser campeón en San Luis?

—Estoy muy contento. Haber vuelto a la provincia, volver a jugar en liga y que haya llegado este premio es una alegría inmensa. Sentir que uno ayudó para un objetivo que el club buscaba es muy importante. Yo me sumé al club en enero y me gustó el grupo que armamos con los chicos.

—Antes de este torneo ¿nunca paraste de jugar?

Jugué en Alumni de Villa María, en el Torneo Regional Amateur; después lo hice en la liga local de esa zona, pero cuando llegó la pandemia se frenó todo y me volví para San Luis. Trabajé en las inferiores de Juventud, y a la par jugaba el senior para el "Juve".

—La familia te ha acompañado siempre...

—Mis hijos desde muy chicos fueron adaptándose a los distintos lugares donde me tocó jugar; eso también es gracias a mi mujer que me acompañó siempre, que me apoyó y eso me permitía jugar tranquilo. Ahora, cada vez me cuesta más dejarlos a ellos un fin de semana para ir a jugar, pero la realidad es que la historia se repite y andamos de cancha en cancha, porque mis hijos, los dos, juegan (NdeR: uno de ellos es el 5 de Defensores de Nogolí y el otro es el 5 de GEPU), y cuando no me van a ver a mí, los vamos a ver a ellos.

—Físicamente siempre mantuviste la rutina de entrenamientos.

—Siempre fui muy constante. Puedo descansar una semana, pero siempre con mi familia hacemos algo: trote, bicicleta, lo que sea para no perder la costumbre. Si no, te duelen más los huesos estando sentado en casa que entrenado.

—¿Por qué elegiste Unidos del Sur para volver a competir?

—Cuando volví a San Luis me encontré con Gustavo Balduz, hermano del presidente de Unidos y con quien tengo una gran relación. Siempre hablamos de fútbol y ya el año pasado a mitad de año me pidió que me sume al equipo, pero yo estaba en dos equipos del Senior (Buró y Juventud) y, además, entrenando a una categoría de inferiores, entonces le dije que no tenía tiempo. Pero seguía insistiendo, así que hablé con mi familia y ellos me dejaron elegir. Me llamaron otros clubes de primera, pero decidí ir a Unidos para probarme cómo estaba.

—¿Por qué sentís que se merecían conseguir este campeonato?

—Cuando llegué en enero al club me encantó el grupo. Recuerdo que llegamos a ser 30 jugadores, pero una semana antes de que arranque la competencia quedamos 13 o 14 nada más. Empezamos a sumar chicos de la reserva, a competir, y ahí les dije que para salir campeones necesitábamos ser un grupo y no un equipo. Entonces empezamos a hacernos fuertes, a coordinar horarios de entrenamientos, conseguimos un preparador físico y eso nos llevó a conseguir este objetivo.

—¿Cómo es jugar con jugadores mucho menores que vos?

—Ahora, en la actualidad, juego con chicos que tienen casi la edad de mis hijos. Siendo padre, uno entra a la cancha con ellos y casi que te toca cumplir también ese rol, hablarles, ordenarlos, siempre tomo la palabra con la autorización del técnico y trato de corregirles errores, basado en la experiencia de mi trayectoria.

—¿Sentiste mucho la diferencia con los rivales por tu edad, o hay "Bujía" para rato?

—La realidad es que me he sentido muy bien. Nunca tuve una lesión grave en mi carrera ni nada por el estilo. Si bien los chicos de ahora juegan con otro ritmo, mucho más explosivo, pero intento suplir eso con las mañas, busco no equivocarme en los pases y estar siempre bien parado. No todo es correr en el fútbol, hay momentos en que hay que parar la pelota y jugar; en ese caso tengo la ventaja de la experiencia y trato de sacarle provecho.

—Que sigas jugando solo se explica desde la pasión.

—Además de estar en Unidos, estoy participando de unos torneos seniors que tiene la CAI todos los sábados. Mi señora me suele decir: "No sé cómo te da el físico"; que me voy a morir adentro de una cancha, porque juego un partido el sábado y otro el domingo... Pero es lo que me gusta, y además trato de manejar los partidos para correr poco.

—¿Y ahora, Ariel, te planteas objetivos? ¿Querés el ascenso y ser campeón en primera?

—No me gusta atarme a objetivos, prefiero vivir el día a día y disfrutarlo. A veces te ponés la meta muy alta y no se te cumplen esos sueños. Yo prefiero pensar en presente y por ahora quiero seguir donde estoy un tiempo más y después veremos. Por ahora pienso solo en descansar esta semana.