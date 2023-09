Iliana Calabró, la actriz que se debe al teatro

Iliana Calabró prefiere llegar a su casa y prender la televisión antes que entrar a las redes sociales. Sin embargo, asegura que uno de sus grandes amores ya tiró la toalla mientras conserva otro, el teatro con gran puesta en escena que contrapone a los unipersonales de nicho nacidos en Instagram. Otra de las pasiones que redescubrió en las tablas y en un formato 2.0 de la revista fue el de la sensualidad, pero con ella misma, a través de la obra "Sex recargado".

La actriz se encuentra en plena gira de la obra teatral "Perdida mente", una comedia de José María Muscari que protagoniza junto a Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Emilia Mazer y Mirta Won. Por el momento el recorrido es dentro de la provincia de Buenos Aires, pero luego de la temporada de verano 2024 Calabró adelantó que podrían arribar a San Luis.

Camino a Chascomús y con su pareja al lado, la participante de realities como "Masterchef" y "Bailando por un sueño" reflexiona sobre la actualidad, la cultura y las nuevas estrellas que esconde la nube de la pantalla celular.

―Van por la tercera temporada de "Perdida mente", ¿cómo te encuentra la gira?

―Estamos felices con la repercusión que tuvo la obra y abriéndonos un poquito de capital. Nos sentimos como que somos los "Rolling Stones" porque es impresionante cómo los teatros se llenan y cómo la gente está ávida de ver este tipo de obras distintas. Porque, últimamente, han sido más prolíficos los espectáculos unipersonales. Es un mercado nuevo que aumentó con los instagramers, que tienen seguidores fieles, que los van a ver y los buscan cuando se presentan. Eso hizo que llevar espectáculos de más envergadura sea más difícil. Por eso la gente agradece mucho cuando llegan los shows con escenografía, vestuario y toda la parafernalia. La verdad que estamos sorprendidas nosotras mismas con la convocatoria. La gente se mata de risa, disfruta, canta, baila y se emociona porque la obra habla de este deterioro que todos vamos a tener en algún momento de la vida, el cognitivo, y cómo eso modifica toda la dinámica del grupo familiar.

―En la actualidad hay varias obras que tienen mucho éxito con protagónicos de mujeres

―En verdad, históricamente, las que llevan gente al teatro son las mujeres. Ellas acarrean al hombre. Me parece que pasa por ahí. “Perdida mente” es un producto que podría ser interpretado perfectamente por cinco hombres, porque es común a todos. Lo que me llamó la atención es que van a verla más mujeres porque hay un prejuicio de que como en el elenco no hay hombres, quizá la obra no los va a movilizar. Habla de clases sociales, enfrentamientos, los egos y vanidades, no solo de las mujeres, no tiene que ver con los géneros. De hecho mi pareja debe ser la persona que más veces vio esta nueva temporada, porque el teatro tiene esa magia de que todos los días las funciones son diferentes.

―Las protagonistas tienen unos vínculos muy interesantes, ¿te interpela con la relación que tenés con las mujeres de tu vida, tu mamá y tu hermana?

―Sí, con las mujeres y con los hombres también, porque tiene que ver con la enfermedad, con el deterioro y lo ligo más a lo que transité con la agonía que fue estar al pie del cañón con la enfermedad tan larga que tuvo mi papá y que se cobró su vida.

―¿Cómo es ese recuerdo de tu papá?

―El vínculo no se va, hay gente que aunque tenga que partir físicamente te acompaña toda la vida y creo que en el caso de mi padre se hace presente con cosas que vos decís “esto parecería ser algo sobrenatural”. Un papá tan presente con su mujer y sus hijas no se va a ir, no las va a abandonar para siempre.

―Estuviste en "Sex recargado", ¿cómo fue entrar en esa obra?

―La experiencia fue muy interesante, fue muy lindo poder incurrir en este momento de mi vida en algo que tiene que ver con el erotismo, y no me refiero a sacarse la ropa, sino con la intimidad. Fue volver a trabajar desde la propia erotización y sexualidad para vincularse con el público y provocar, yo ya transité mis años mozos en la revista, pero esto es muy distinto desde el punto de vista de la sociedad y de lo que ha cambiado, entonces necesitaba y pedía esa exposición física, pero con otra forma de mostrar el contenido. Es un espectáculo que se ha reinventado así mismo en función de la demanda del público. Ahora se viene la cuarta entrega renovada, creo que esas cosas quedarán y es sorprendente la cantidad de figuras que se animaron a exponer esa intimidad en un espectáculo.

―¿Cómo te atravesó esto de trabajar con la sensualidad?

―Estoy en otra etapa de la vida, así que fue algo muy interesante y hasta de una apertura personal. También el volver a formar pareja, hay cosas que no hay que evitar y dejar en un cajón. Hay mucha gente de mi edad que ya no quiere estar de novia y no creo que deba ser así, qué mejor estado en el que puede estar un ser humano que el amor. Apoyo a todos aquellos que se permiten movilizarse de cierta manera.

―¿Una obra como "Sex" se podría haber hecho hace 20 años?

―No, porque tiene que ver con una sociedad que cambió. Recuerdo que fue provocador un beso que le daba a Jésica Cirio en el escenario en un cuadro en 2005. Hace casi 20 años todavía no estaba la Ley de Matrimonio Igualitario. Son procesos que tiene que hacer la sociedad. Por ahí en aquel momento la revista era el género provocador y desde ahí se abrió algo que era un tema tabú como el lesbianismo y llegó a los medios. Después hasta que la sociedad lo pudo asimilar pasó un tiempo. Más adelante nació un género que era similar a la revista, pero más tipo burlesque, donde se usaba a la mujer como objeto, pero al revés, era al hombre al que se lo ponía como eje por su físico, por ejemplo, como fue con el caso de Maxi Diorio que era mi bailarín en el "Bailando...". Entonces esta producción de Muscari tiene ese toque de revista porteña, pero actualizado al contenido que se pide hoy. Está bueno porque habla de una sociedad distinta, en la que lo único que no cambia es lo económico. Creo que podés agarrar los libros de hace 20 años y en ese aspecto seguimos igual. Pero después, toda evolución es buena. Ojalá en un futuro pueda decir que evolucionaron también la política y la economía.

―Hablabas del físico, ¿en el rubro hay algún tipo de presión por ese tema?

―Hoy no. Sí la hubo hace mucho tiempo. En lo personal, tengo un instrumento que es mi cuerpo. Entonces lo tengo que tratar de mantener en el mejor estado de salud. Soy muy disciplinada, sigo tomando clases de canto porque nunca sabés si mañana te ofrecen una comedia musical y tenés que estar afilada. Además, soy muy respetuosa de aquel público que se alista, saca su entrada con anticipación e invierte en entretenimiento. No es como antes que por ahí era más accesible, a uno ahora le cuesta más todo, entonces hay que respetar a ese espectador que gastó dinero en ir a vernos.

―¿Qué te genera saber que va en punta un candidato a presidente que dice que va a eliminar el Ministerio de Cultura?

―No me gusta hablar de partidos, yo hablo del bien común. Más allá de lo que sea mi elección política, que no me gusta compartir, siempre apoyo al que gana, porque es la voluntad popular. Creo en un pueblo soberano, más allá de poder disentir con la propuesta de determinado candidato o no. Lo que creo que nos salva y nos perpetúa es la cultura, entonces es lo que hay que seguir haciendo. La cultura y las ideas no te matan. Así que por eso me parece que no a lugar, el pueblo habla a través de sus manifestaciones culturales y hace que pueda trascender en tiempo y en el aquí y ahora.

―Vuelve el "Bailando...", formaste parte muchos años, ¿qué opinás de este formato que mucha gente ya había dado como muerto?

―Hay que esperar, pero a veces los muertos que matamos gozan de buena salud. Todo se aggiorna, hoy con nuevas figuras, algunas que desconozco totalmente porque no estoy en las redes en el aquí y ahora de los cambios que vivimos después de los realities. Sinceramente, no sigo determinadas cosas. Sí me gusta ver las ficciones, cosa que ahora hay una sola. El otro día Jorge Lanata dijo que la televisión tiró la toalla y me parece que sí, porque lo que nos hacía distintos eran esos culebrones que nos llevaron al mundo, pero que también marcaron una época. Ahora no sé de qué van a hablar los chicos de la época de los instagramers, que no le resto importancia, pero son muy de nicho. Sí me parece interesante que lleguen a la televisión para que sean conocidos para ese público que no consume solamente internet y que está con el teléfono todo el día.

―Si hay un momento histórico de los realities fue tu interpretación de “Libre” en el “Cantando por un sueño”, certamen que ganaste…

―El otro día mi hermana hizo unas declaraciones sobre "Got Talent" cuestionando el casting, me parece que está bueno que se presente gente variada. Es un show, está el que lo hace bien, el que lo hace como puede, el que tiene una historia de vida o el que es un perfeccionista. En un momento, en una sociedad que haya llegado alguien que llevaba a la familia y amigos y que lo hacía desde mucha entrega, el humor y desdramatizando ciertas situaciones creo que logré con mi equipo modificar, fundamentalmente, lo que era un sueño. No sé cómo será ahora porque antes lo hacíamos por un fin social que se cumplía, en este momento sería importante que se tenga presente. Eso era muy movilizador y hacía que la gente y uno mismo se comprometa con la causa.