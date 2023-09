El mes de las emociones

"September" - Earth, Wind & Fire (1978)

Fue su primer éxito global y canción que colaron en el top ten de sencillos británicos. Sin embargo, la creadora y compositora del tema fue Alee Willis, quien también hizo la canción de la serie "Friends", “I’ll be there for you”. La composición, para la autora, es un recuerdo de un amor intenso, pero a su vez nostálgico, que vivió el líder de la banda, Maurice White, quien co-compuso la melodía, un septiembre.

"Wake me up when september ends" – Green Day (2004)

La canción es una expresión íntima del vocalista y líder de la banda, Billie Joe Armstrong. Andrew, su padre, era un reconocido baterista de jazz y fue quien lo introdujo a la música. En 1982 fue diagnosticado con cáncer de esófago y falleció en septiembre de ese año. Fue en ese momento que Billie pronunció la famosa frase que inspiró el tema de rock: "Despiértenme cuando termine septiembre".

"5 de septiembre" - Vico C (2003)

Como casi todas las melodías, este tema habla de amor, pero del que tiene un padre por su hija. Vico C escribió este tema para su hija Marangely Lozada, que nació el 5 de septiembre. Cuando ella cumplió 13 años le dedicó este single, que compuso mientras estaba en la cárcel cumpliendo una sentencia por posesión de drogas. Este año, Marangely cumplió 33 años.

"Un año" - Reik y Sebastián Yatra (2019)

Yatra cumplió uno de sus sueños de la infancia al hacer una colaboración con la agrupación mexicana Reik. Es una balada compuesta por el artista a los 24 años. En el videoclip, que recorre paisajes de México, se entrelazan historias en las que el amor sale triunfante a pesar de la distancia y el tiempo.

"En septiembre fuiste mía" - Lorenzo Antonio (1992)

El escritor de la melodía fue el cantautor mexicano Lorenzo Antonio. La escribió el 30 de septiembre, luego de haber conocido a una mujer, 20 años mayor que él, en un bar. En Argentina se popularizó gracias al cuartetero Miguel “Conejito” Alejandro, quien creó la versión bailable que se difundió en 1998 como parte del álbum “De Córdoba para el país”.