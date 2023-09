Una nena de 11 años trabaja con su abuelo en la raza Seneford

Sara Scarafoni tiene en claro cuáles son sus metas en la vida, y solo tiene 11 años. Vive en la localidad de Gálvez, en Santa Fe, y trabaja en la cabaña La Yunta, donde, junto a su abuelo, busca introducir una nueva raza bovina al país, la Seneford, que es una cruza entre Hereford y Senepol, que proviene de El Caribe.

“Este es el mundo ideal”, expresó la niña durante una nota que le hizo el sitio Bichos de Campo, mientras ella estaba parada junto a Dionisio, uno de los primeros toros Seneford.

Además de ser los detentores del primer registro de criadores de la raza Seneford, también tienen en su nómina a una de las cabañeras más jóvenes del país, si no la más joven de todo el mundo. Ella asegura que lo que siente es pasión, tradición y hasta casi lo considera un juego.

En la nota, Sara explica con total claridad por qué esta nueva cruza en el país es un gran acierto productivo: “Seneford es una raza bovina originaria del Caribe. Es muy buena porque tiene grandes aptitudes como la mansedumbre, la rusticidad, y se adapta muy bien al calor y a la humedad, también en zonas con poco pasto. Además, es muy precoz, en pocos meses puede tener cría”, indica la cabañera.

Aunque siempre se especializaron en la cría de Hereford, la apuesta realizada por Orlando Aiassa (padre de la mamá de Sara), de ir hacia el Seneford surgió de mucha investigación previa.

“Esta raza es la más propagada en Brasil y no estaba acá en Argentina. Mi abuelo, que es muy curioso y le gusta conocer, buscó una estrategia para llegar a los rincones del país donde más difícil es hacer esto”, aseguró Sara, y continuó: “Trajimos semen puro de pedigree y lo colocamos sobre el plantel de madres que tenemos en el campo. Ahí obtuvimos el primer registro de los primeros criadores en tener Seneford puro de pedigree en Argentina”.

La productora indicó que este animal sería el equivalente a un Braford, pero con más mansedumbre, más precocidad y con sangre británica, sin nada de sangre índica. “Arrancamos con la iniciativa en 2020 y todo eso llevó tiempo hasta que conseguimos el semen y tuvimos la primera cría. En enero de 2021 conseguimos el primer registro”, especificó y añadió que ya cuentan con semen, embriones y animales en pie.

Además, explicó que ya hay hasta productores ganaderos interesados en esta raza bovina: “A veces vienen productores con rodeos generales que quieren sumarle estas características a los animales, quieren sumar todas esas ventajas que mencionamos”, dijo.

La cabaña es herencia por parte de su abuelo, su mamá y su tía, “ya de chiquita me llevaban al campo. A los 2 años me regalaron mi primera ternerita y ahí me subí a un petiso. Me empecé a meter y descubrí que es el mundo ideal, porque es algo para liberarse el campo, y es lindo ver desarrollarse algo desde pequeño hasta que llega a tener su propia cría”, concluyó.