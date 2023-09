Victoria Moritz: "Esto es un sueño hecho realidad"

Fue recién cuando encontró los brazos de su hermana Camila y de su mamá Alejandra, en el patio de su colegio María Auxiliadora, que Victoria Moritz pudo poner en lágrimas toda la alegría que sintió al encontrar su nombre en la lista definitiva de la Selección Argentina de handball que jugará del 2 a al 7 de octubre el torneo internacional Centro Sur en Mendoza.

"Fue realmente una verdadera sorpresa como se dio todo. Me enteré a través del grupo de WhatsApp de mi club, mi entrenadora compartió el listado oficial de la Selección de menores. En ese momento estaba en mi escuela en el recreo y lo primero que hice fue contarles a dos amigas, y si bien se pusieron felices, sentí la necesidad de contarle a quienes me acompañaron en el proceso; entonces empecé a llamar a mi mamá, pero no me atendió. Llamé a mi papá, él se puso muy contento y me felicitó. Luego fui a contarle a mi hermana, nos abrazamos en el patio del colegio y de repente apareció mi mamá: nos abrazamos las tres y nos largamos a llorar de la emoción. Fue un instante único que nunca más olvidaré", revivió Victoria, casi como una foto imborrable de ese momento.

Con el transcurrir de las horas la noticia se fue viralizando y con ello, el orgullo del sueño cumplido.

"Compartimos en el grupo de la familia la noticia y mis dos hermanos mayores no lo podían creer, se pusieron muy contentos. Para mí fue un día muy especial porque se estaba cumpliendo mi sueño de poder representar a mi país y sentir que todo el esfuerzo y dedicación valieron la pena. Además, me hizo sentir muy bien todo el apoyo y el cariño que la gente me hizo llegar a través de mensajes", detalló.

La jugadora puntana tendrá que presentarse el 28 de septiembre en Buenos Aires; allí los entrenadores conformarán los equipos A y B, ya que Argentina presentará dos combinados en este prestigioso torneo.

La llegada de una jugadora de San Luis a la Selección en una edad tan temprana es un hecho histórico para la provincia y ella lo sabe. "Creo que mi convocatoria hace visible el desarrollo que está teniendo el handball de San Luis y que los procesos que estamos transitando en este deporte son los correctos, incentivando tal vez a otros chicos que quieren comenzar en este deporte".

Victoria es zurda y desequilibrante. Juega de extrema por izquierda y según la descripción de algunos referentes del deporte, tiene como características un gran poder de salto y también una paleta amplia de variantes para definir en los mano a mano, lo que la hace además letal en las contras.

Este deporte estuvo en su vida casi desde que tiene uso de razón. "Mi amor por el handball comenzó cuando iba a ver jugar a mi hermano Federico, un gran jugador que estuvo citado dos veces a la Preselección Argentina y ahora juega en la provincia de Córdoba. Siempre le decía que quería empezar handball y él me incentivaba diciéndome que al ser zurda tenía más oportunidades. Pero en ese momento no había ningún club que tuviera categoría infantil. Entonces, mi mejor amiga, Poly, me dijo que en la Universidad estaban buscando chicos para armar la categoría y decidimos empezar. Desde entonces comencé a formarme en el club Universitario de la mano de Evelin Nievas, Evelyn Astudillo, Esteban Nievas y Gustavo Wohl".

No es el último, ni el único deseo que Victoria tiene con el handball, quiere ir paso a paso, pero no dejar de ir por más: "Mi sueño en el handball es seguir creciendo y tener la oportunidad de irme a jugar a Europa, donde este deporte es profesional".