"Las mujeres en el ámbito del agro necesitamos mentoras"

Viviana Liptzis fue invitada al Foro de Comunicación Agropecuaria (Comag 2023) que organizó el Círculo de Periodistas Agropecuarios en Córdoba. La psicóloga es doctorada en Género, entre otros notables títulos, y participó en el panel sobre Oportunidades Laborales. Si hubo algo que le faltó a las disertaciones fue una mayor presencia femenina, de 17 profesionales, 15 eran hombres y hubo solo 2 mujeres: Liptzis y la periodista Irina Sternik.

“Considero que las mujeres que trabajan en el rubro del agro, como en la mayoría de los ámbitos en los que son más hombres que mujeres, necesitamos de alguna mentora que nos acompañe y necesitamos la imagen de personas reales con las que podemos identificarnos. Venimos, sin ningún lugar a dudas, ocupando cada vez mejores posiciones, y cuando digo mejores posiciones me refiero a espacios en los que se toman decisiones, claro que no son las únicas válidas, pero son posiciones que imponen agenda”, opinó la especialista en Desarrollo y Comportamiento Organizacional, quien habló con la revista El Campo sobre los cambios que enfrentan las mujeres.

Liptzis aseguró que el agro todavía es un sector —en relación a algunas otras industrias— un poco más conservador que los demás, “sin embargo, vemos una apertura claramente, no solo en la comunicación, o en un laboratorio científico, hay muchas ingenieras agrónomas que salen al campo, que andan en sus camionetas, que van a analizar suelos, que relevan cosechas, entonces me parece que las mujeres claramente tenemos un espacio todavía grande por abordar y considero que el rol de las que ya estamos en algún lugar más arriba es dar la mano y ayudar a subir a las demás”, aseveró.

Con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, la especialista afirmó que “no son distintas las habilidades que tenemos. Le tengo mucho temor o fobia a la feminización de las habilidades porque eso va en detrimento de nosotras las mujeres, creo que las habilidades son habilidades duras, blandas, intermedias y no tienen que ver con el género”, expresó, y continuó: “Sí creo que hay un desafío especial para las comunicadoras y los comunicadores, y es empezar a buscar fuentes mujeres para hablar. A veces son difíciles de encontrar, porque muchas tienen un bajo perfil. Hay sectores en los que una tiene que buscarlas bajo tierra, pero hay, y yo creo que hay que darles una voz. Porque a veces es mucho más fácil recurrir a las fuentes habituales y me parece que un primer paso sería pensar en un cincuenta-cincuenta y más adelante darle alguna relevancia, porque si nosotras no construimos una mirada de género en este sentido no lo va a hacer nadie por nosotras”.

En cuanto a la afinidad, los detalles y los cuidados ,“creo que las mujeres contamos con una ventaja, y es que hay algo que no se desarrolla en general en la formación profesional que no está orientado a lo técnico, que son las habilidades comunicacionales, el escuchar, la empatía y la interpretación. Eso me parece que podemos usarlo como una especie de trampolín para meternos de lleno en un ámbito como este. Porque además, por una cuestión cultural, histórica, de roles, etcétera somos quienes alimentamos, quienes miramos, cuidamos, miramos qué se come, qué se hace y entonces necesitamos, queremos y tenemos la posibilidad de tener una voz en este ámbito”.

Oportunidades laborales

Sobre el escenario, la especialista habló acerca de las oportunidades laborales. Viviana brindó un panorama sobre cómo cambió el paradigma de inserción laboral en el mercado: “Históricamente quienes egresaban de la facultad de Agronomía pensaban en una inserción del tipo de relación de dependencia muchos años en una misma organización y allí transcurría el tiempo. Hoy les diría que ese paradigma prácticamente no existe en muchas profesiones, ahora todo tiene que tiene que ver con el desarrollo de nuevas competencias, de nuevas habilidades y de nuevas respuestas a lo que este ecosistema empresario nos está pidiendo”, explicó.

Además, especificó que lo que se destaca son las “competencias blandas, relacionadas con la proactividad, con la autogestión, con la resiliencia, y con la capacidad de superar obstáculos que se nos van presentando a lo largo del desarrollo profesional y por otro lado habilidades de gestión de personas, de procesos y de productos”, especificó la profesional.

También destacó que la inteligencia artificial no reemplazará a los periodistas, y que la IA se puede utilizar de al menos de dos maneras: “Aprendiendo a preguntarle. Porque a medida que le mejoramos la pregunta, mejora la respuesta. Pero además, algo que requiere de la energía de las personas y que tiene que ver con la verificación de la fuente. Es decir una vez que obtenemos una respuesta del chat GPT, que es un texto de determinadas características, vamos a tener que ir a verificar que la información que ya nos dio sea veraz y ahí entra en juego la persona. Sí, puede transformarse en una herramienta espectacular. Para reducir algunas tareas que tal vez se necesita pensarlas como de menor valor agregado. Pero qué mejor sabe hacer un comunicador que preguntar y después ir a la fuente a verificar”, concluyó Liptzis.