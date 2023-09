El Salariazo inyectará más de $5 mil millones a la economía local

El ministro de Hacienda de San Luis, Eloy Horcajo, indicó que el Gobierno destinará más de 5 mil millones de pesos extras para afrontar las importantes subas salariales anunciadas por el gobernador Alberto Rodríguez Saá el pasado viernes, recursos que se inyectarán en la economía local. Además, aclaró que quienes percibían menos de $400 mil de salario en agosto cobrarán la segunda parte del bono decretado por el gobierno nacional.

En una entrevista con el medio San Luis 24, Horcajo brindó más detalles sobre los incrementos salariales que fijó el Estado puntano, con un 30 por ciento de suba general, y piso de $300 mil para los estatales y de $150 mil para el Plan de Inclusión Social. Además, los beneficiarios que cumplían tareas en la administración pública pasarán a percibir $300 mil.

"Si uno toma todo lo que son los agentes de la administración pública y la medida que es extensiva a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social y los becarios, estamos hablando de más de 5 mil millones de pesos extras que va a tener que erogar la Provincia en el mes de septiembre para cumplir con esta medida", indicó Horcajo.

Quienes percibían menos de $400 mil en agosto cobrarán la segunda cuota del bono.

"Entendemos que desde lo económico es muy impactante, porque no solamente refuerza el salario de la familia de trabajadores y trabajadoras dentro del ámbito provincial, sino que, básicamente, al tomar como criterio la canasta básica de alimentos, este recurso que destina la Provincia para la economía familiar va directamente al consumo local, al comercio, entonces va a traer aparejada una reactivación económica importante en el consumo local", agregó el ministro.

Ante diversas publicaciones de medios opositores, Horcajo negó que estos fondos provengan de las reservas provinciales, tal como lo había aclarado primeramente el Gobernador durante los anuncios.

La Provincia tiene los recursos para hacer frente a esto y el ahorro para poder cubrir alguna eventualidad. Eloy Horcajo

"Son recursos corrientes. Es lo que le ingresa a la Provincia todos los meses de sus recursos y de coparticipación. Proviene de lo que se estima que va a ingresar; los recursos también vienen aparejados por el efecto inflacionario. Entonces, uno, con la proyección que hace, puede hacer estimaciones para poder contar con esos recursos", explicó.

Incremento salarial. Al igual que el Gobernador, Horcajo negó que el dinero provenga de reservas provinciales.

A su vez, indicó: "La Provincia cuenta con recursos corrientes para poder solventar todo lo que es la nómina salarial; tiene también la espalda, los ahorros o los fondos que hemos logrado reunir durante los tiempos en los que la economía ha tenido mayor impulso y hemos podido ahorrar. Esos recursos también dan la espalda para poder destinarlos ahora en infraestructura. La Provincia tiene los recursos para hacer frente a esto y el ahorro para poder cubrir alguna eventualidad. Esto no tiene nada de irresponsable".

Un gesto que suma

La exclusión de funcionarios del Ejecutivo en el incremento salarial fue calificada por Horcajo como "un gesto que suma" ante el difícil contexto económico que atraviesa el país.

Además, el ministro aclaró que quienes cobraban menos de $400 mil en agosto cobrarán la segunda cuota del bono dispuesto por la Nación, al cual el Estado puntano adhirió.

"Quienes pudieron cobrar a mediados de septiembre la primera cuota del bono van a estar cobrando la segunda cuota de $30 mil a mediados de octubre o el proporcional hasta cubrir los $400 mil, porque la medida del bono nacional toma como base los salarios de agosto. Esa es la referencia. Entonces, indistintamente del incremento salarial que se aplica a partir de septiembre, la segunda cuota del bono la van a cobrar tal cual", dijo.

Sobre la situación de los trabajadores del Plan Inclusión Social, aclaró que seguirán siendo beneficiarios. "El Ministerio de Desarrollo Social tiene identificados a quienes realizan tareas dentro de dependencias públicas, ya sea colaborando en una escuela, en centros de salud, o gente que realiza tareas de Seguridad Comunitaria. Ellos son quienes tienen ahora esta nueva situación, van a cobrar un beneficio equivalente al de un agente de la categoría F. Siguen siendo del Plan de Inclusión Social. No pudieron ingresar a la administración producto de que no tuvimos respaldo para una modificación de la Ley de Presupuesto 2023. Al no poder ser viable esa posibilidad, se pensó en esta forma de recomponer su retribución", explicó.

Por último, Horcajo se refirió a la exclusión de funcionarios del Ejecutivo en la suba de sueldos. "Creemos que pasa más por una situación del contexto económico que venimos atravesando, las dificultades que pasan las familias no solamente de San Luis sino de la Argentina y que la clase dirigente política dé un gesto, en este momento entendemos que suma", afirmó.

Redacción / NTV