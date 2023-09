Baldoni, tras la victoria: "Estoy para pelear por un nuevo campeonato"

Miguel Baldoni lleva 13 temporadas consecutivas en la elite del rally nacional, siempre fue protagonista y ya tiene en su vitrina un título argentino absoluto. Este fin de semana, el "Coyote Puntano" logró la victoria en Reconquista, la segunda en lo que va del año, y así acortó la brecha a 37 puntos por la general del campeonato, que lo tiene a Martín Scuncio como líder.

“Creo que esta fue una victoria clave en todos los aspectos, esto nos posiciona muy bien. Estoy para pelear por un nuevo campeonato”, detalló Baldoni, ya desde la comodidad de su hogar pero con el peso de la carrera aún encima. “Parece que me hubiera pisado King Kong (risas...). El desgaste físico y psicológico siempre es grande, por suerte nos tocó festejar. Además, descontamos puntos al primero, y bueno, tenemos mucha fe en que en las próximas tres carreras podemos seguir descontando para llegar con chances hasta el final”.

En Reconquista, carrera que el puntano ya había ganado en su primera edición, la performance fue de menor a mayor.

Pudieron sobreponerse. El Skoda evidenció algunas fallas el sábado, pero el equipo trabajó y luego festejó.

“No arrancamos bien. Si bien peleamos arriba, no estábamos firmes por la pelea de la punta de la carrera. Ya el viernes en el shakedown teníamos una fallita y se abría una válvula del turbo; eso nos restaba potencia y nos hacía perder rendimiento. Y el sábado también apareció, en algunos lugares, otra falla eléctrica. Si bien las fallas eran mínimas y no se perdía casi nada de tiempo, la verdad es que teníamos que ir al límite y no podíamos descontar”, explicó Miguel, quien además está peleando el torneo doméstico, en el que corre con un VW Gol de la Clase A.

Pese a los problemas mecánicos, Baldoni concluyó la etapa tercero (un inconveniente con los semáforos lo habían relegado al cuarto lugar, pero los comisarios revieron la situación y finalmente quedó detrás de Scuncio y Cancio) y aún con chances de victoria.

“En la asistencia el equipo trabajó muchísimo para solucionar las fallas: cambiamos la puesta a punto de los diferenciales, cambiamos la altura del auto, trabajamos tramo a tramo para tratar de ir mejorando y arriesgamos, cambiamos todo el setup del auto para el domingo. Largamos a 6 segundos, que realmente no es mucho, pero en el llano sabíamos que iba a ser difícil. Estuve bien concentrado y traté de no cometer errores, ir al límite y no errar en ninguna curva, y eso hizo que pudiéramos ganar el primer tramo y el tercero también. Así pudimos pasar a ganar por 9 décimas faltando 3 tramos. El antepenúltimo tramo fue clave, nos salió muy bien, pudimos hacer una buena diferencia. Los 2 tramos restantes mantuve el ritmo y pude festejar”, contó.

“Tengo una alegría enorme, porque en Reconquista se vive una verdadera fiesta y hay miles de fanáticos del rally argentino. Realmente la organización es increíble cómo trabaja, cómo espera en la fecha durante todo el año, y haberlo vuelto a ganar la verdad es que me pone muy feliz”, expresó el piloto de Skoda.

Quedan tres finales y Baldoni sabe que nada es imposible, pero es cauto y utilizó una frase futbolera para definir lo que viene: "Tenemos que ir paso a paso, hoy es tiempo de festejar".

