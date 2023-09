Anzulovich: "La suba salarial es un reconocimiento a Inclusión"

El ministro de Desarrollo Social Nicolás Anzulovich aceptó un mano a mano con El Diario de la República y analizó los efectos de la suba en los ingresos de miles de beneficiarios del Plan de Inclusión, que otorgó el gobernador, Alberto Rodríguez Saá. No solo de aquellos que cumplen tareas en las parcelas, cuyos ingresos alcanzarán los $150.000, sino también para quienes hace años prestaban servicios en organismos estatales y no pudieron ingresar por ley a la administración pública. Ninguno de ellos cobrará por debajo de los $300.000.

“Estoy muy contento. Me siento feliz por cada uno de los beneficiarios. Lo que decidió el Gobernador es un merecidísimo reconocimiento para todo el Plan de Inclusión Social. Tengo una alegría muy grande porque en los próximos días ellos experimentarán una mejora notable en los ingresos”, expresó al inicio de la charla.

“Es un abrazo a la labor que venían haciendo estos beneficiarios de Inclusión dentro de los organismos del Estado. Nosotros, por pedido del Gobernador, habíamos comenzado a trabajar en la jerarquización del Plan. Él no quería que a nadie más le dijeran que era un ‘planero’. Por eso nos encomendó esa jerarquización, que la gente se capacitara en cursos y clases de todo tipo. Y ayudar a aquellos que no habían terminado la escuela, ya sea primaria o secundaria. También con capacitaciones para ser emprendedores y demás”, recordó.

20.500 al sector privado

Es la cantidad de beneficiarios que desde Desarrollo Social lograron colocar en empresas, comercios y fábricas del ámbito privado. A cambio, las compañías gozan de ventajas impositivas.

“Después hicimos un censo a principios del año pasado y notamos que había personas del Plan que se desempeñaban dentro de alguna repartición del Estado. Como consecuencia de eso empezamos a ver qué tareas cumplían y comenzamos a buscar una solución para ellos. Fue el Gobernador quien subrayó ‘a igual tarea, igual remuneración. Es lo que corresponde’. Por esa misma razón, se envió el proyecto de ley a la Legislatura, para que pudieran ingresar mediante contratos a la administración pública. Pero lamentablemente la oposición no lo entendió”, contó Anzulovich en una pausa de una reunión de trabajo que sostenía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto a esa postura política por parte de los legisladores opositores, Anzulovich contó qué sintió tras el rotundo no que recibieron los beneficiarios. “La verdad que fue bastante doloroso conocer esa respuesta. Nosotros trabajamos día a día a la par de compañeros de Inclusión y fue una noticia muy triste. Primero hubo una semana en la que no se pudo tratar y en la semana siguiente se votó y el rechazo dejó todo en la nada. La verdad fue increíble porque la oposición no tenía argumentos para justificar su reacción, para votar en contra de una ley que beneficiaría a mucha gente que había demostrado sus méritos para obtener una mejora económica con el acceso a la administración pública”, subrayó.

Decisión. El Gobernador anunció la mejora económica a los estatales.

► Múltiples ventajas

En otro segmento de la charla, Anzulovich imaginó los efectos beneficiosos que la suba hará en la economía provincial. “Estamos a la espera de todo lo positivo que generará en los negocios, comercios y emprendimientos de toda la provincia. Creemos que será una inyección económica muy efectiva, notable. No solo para los trabajadores, sino también para todas y todos los sanluiseños”, señaló.

En otro orden, el ministro valoró la tarea que en el último tiempo realizó su equipo de colaboradores, convocando gerentes de empresas y fábricas instaladas en el suelo puntano con el objetivo de colocar beneficiarios del plan entre sus empleados. A cambio, la Provincia les otorgó beneficios impositivos, entre otras ventajas.

Estoy feliz por cada uno de los beneficiarios. En los próximos días obtendrán una mejora económica notable, pero a su vez merecida. Nicolás Anzulovich.

“Cuando hablaba de la jerarquización que desplegamos para con el Plan, me refería también a lo realizado el año pasado y hasta mediados de 2023. En ese tiempo se capacitaron casi 12.000 beneficiarios en distintos cursos, desde oficios hasta capacitaciones universitarias, porque tenemos convenios con la Universidad Nacional de San Luis, por ejemplo”, afirmó.

“Esto nos permitió tener una gran cantidad de mano de obra que resultó valiosa. Y eso se traduce en la cantidad de convenios firmados hasta la fecha, con más de 250 empresas y comercios. Ya se han incorporado 2.500 beneficiarios, cifra que ya estamos superando gracias a las empresas del sector privado. Es un número absolutamente inédito en el país. Esto no ocurre en ninguna otra provincia de la Argentina, y para nosotros es motivo de orgullo”, enfatizó el titular de Desarrollo Social.

Acerca de cómo seguirá el proceso para que cada obrero de Inclusión perciba su mejora económica, Anzulovich fue claro: “En pocos días todos los ministerios nos alcanzarán sus nóminas del personal del Plan que tienen asignados cumpliendo tareas a la par de los empleados contratados. Ordenaremos todos los detalles para luego generar que este reconocimiento llegue a los trabajadores que les corresponde”, cerró el ministro.

Redacción / NTV