El "Ramón Carrillo" ya realizó más de 100 cirugías de cataratas

El Hospital Central “Ramón Carrillo” informó que el servicio de oftalmología ya superó las cien cirugías de cataratas desde que se puso en funcionamiento. El informe de prensa del centro asistencial indicó que se ejecutan estudios de alta complejidad para poder detectar esa patología ocular.

La oftalmóloga a cargo del servicio, Carolina Sirabo, celebró el trabajo realizado hasta el momento: “Ya llevamos realizadas más de 100 cirugías de catarata y no hemos tenido ninguna complicación”.

Sirabo comentó que la cirugía es la más frecuente a nivel mundial. Debido a lo dinámica que resulta la operación, desde el servicio de oftalmología planifican realizar 100 intervenciones por mes. “Es ambulatoria y tiene muy buenos resultados. El paciente llega caminando, se va caminando y tiene una recuperación muy rápida; en ningún momento tiene que hacer reposo absoluto ni nada”, detalló la especialista.

También destacó la capacidad de infraestructura del Hospital Central para poder llevar adelante este tipo de procedimientos: “El Hospital tiene la mejor tecnología de San Luis, tanto a nivel consultorio como en quirófano”.

Pacientes y su experiencia

Marta Ledesma comentó que llegó a una visita de consulta común y terminó siendo diagnosticada con cataratas senil. “Tenía que usar anteojos. Lo que no me daba cuenta era que la catarata me estaba cubriendo la vista y no era que necesitaba anteojos. De hecho, ahora puedo ver sin ellos”, celebró.

La paciente contó su experiencia desde su diagnóstico: “Luego de la consulta, dos meses después me ofrecieron operarme y acepté. Desde ahí, en 15 días fui operada del primer ojo y 15 días después, del segundo. Fue todo muy rápido y la atención, excelente”.

Además, manifestó su agradecimiento y destacó la atención en general. “Estoy muy agradecida al Hospital, a la atención en general. Desde la persona en la entrada, hasta el que da los turnos, y además al equipo que me operó”, dijo muy contenta.

Asimismo, Luis de Sloover, otro paciente operado, comentó cómo le cambió la vida esta cirugía. “Realmente, fue una diferencia extraordinaria el cambio que me hizo. Hoy puedo manejar, veo realmente como veía cuando tenía 20 años; el cambio es extraordinario”, comentó emocionado.

Luis también contó que fue el segundo paciente operado. “Me dieron el turno para operar, me hicieron el prequirúrgico, hasta que llegué a la operación. Me operé el 16 de julio del primer ojo y después, a los 20 días, del segundo. En la cirugía no sentí nada, fueron cinco minutos y realmente desde ahí, ya desde el primer ojo empezar a ver mejor”, aseveró.

El paciente recomendó a quienes sufren esta patología a realizar la consulta en el Hospital Central. “Es un cambio de vida. Dejé de usar lente, que tenía un aumento tremendo, y ahora no uso nada y veo perfecto; es realmente extraordinario”, cerró Luis de Sloover.

