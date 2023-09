El Palacio de los Deportes se llenó de actividad física y varios festejos

Además de la llegada de la primavera, la segunda quincena de septiembre trajo el Día del Jubilado y del Estudiante. Para seguir celebrando estas fechas, el Municipio organizó un sábado repleto de ejercicio físico en el Palacio de los Deportes.

Las actividades comenzaron este sábado a las 14:30, con una gran concurrencia de público de todas las edades. Hubo clases de zumba, de entrenamiento funcional, de ritmos y de muchas disciplinas más.

"Esto me parece genial, yo soy jubilada y a veces los findes no tenemos nada para hacer y nos quedamos encerrados. La verdad es que nos enganchamos con lo que nos proponen, hacemos lo que podemos y si no, miramos. Yo soy alumna de los talleres de acondicionamiento físico que dictan durante la semana acá, que además tenemos otros recreativos como los de newcom, de sapo y tejo, que de hecho participamos en los Juegos Evita", mencionó Mirta Roldán, vecina del barrio 640 Viviendas.

Con entrada abierta para toda la comunidad, el único requisito fue la colaboración de un alimento no perecedero. "Todo lo que juntemos lo vamos a donar a alguna de las instituciones que trabajan con comedores barriales", pronunció Claudia Miranda, la responsable de la Subsecretaría de Deportes. Y agregó: "Es una forma de recibir la primavera a todo movimiento y con algunos sorteos de indumentaria deportiva de los emprendedores locales que nos acompañan".

Las clases estuvieron divididas según bajo o alto impacto, y cada profesor tuvo dos participaciones con dos temas cada uno; fueron bastante seguidas, una detrás de otra, lo que aportó un gran dinamismo a la tarde.

Además de las personas que fueron a mover el cuerpo, las butacas del Palacio se llenaron de familias y de grupos de amigos que fueron con el equipo de mate a pasar el momento, a escuchar música y divertirse. "A mí me invitó mi mamá, yo no me había enterado y ella me convenció. Me parece que está muy bueno, veo mucha gente grande saltar, moverse de un lado para el otro y creo que la alegría se contagia. Por el momento no me sumé, pero creo que ahora me voy a animar. Espero que estas cosas se sigan haciendo, porque además es un aporte para la salud, tanto física como mental", expresó la joven Natalia Jofré.

Durante los tiempos necesarios para la recuperación hubo sorteos de algunos alimentos saludables como barritas de cereales y algunos frutos secos para las y los participantes.

"Vinimos con un grupo de amigas del gimnasio, siempre solemos participar de este tipo de encuentros. Creo que son propuestas que están muy buenas porque incentivan a mucha gente a que se sume a hacer actividad física. Yo empecé así, en unas vacaciones me sumé a una clase de zumba y a partir de ahí no paré más, me enganché y creo que ahora tengo una mejor calidad de vida, me muevo mejor, ya no me duele el cuerpo. Es importante conocer las limitaciones y no exigirse de más para evitar lesiones", sostuvo Luisa Ahumada, de la zona Estación.

