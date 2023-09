Crearon un grupo de WhatsApp y se ayudan para mejorar la vida de sus hijos

La Asociación Autismo San Luis no es la única expresión de familiares que buscan una sociedad que integre más a sus hijos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Familias TEA San Luis se organiza a partir de un grupo de WhatsApp con más de 260 integrantes. Allí comparten información sobre la condición, contactos de profesionales y experiencias sobre la vida de sus hijos.

Una de sus integrantes es Belén Baigorria, que vive en Potrero de los Funes. Ella tiene dos hijos, uno de 15 que fue diagnosticado con Asperger y uno menor, que tiene 7 años, con autismo. El más chico pasó por distintas escuelas privadas durante su escolaridad, al fallar su integración por distintas razones. Desde junio, luego de reclamos ante el Ministerio de Educación y la escuela, logró acordar un plan integral pedagógico especial y el niño cursa con la asistencia de un docente integrador al que paga primero, y después recibe una devolución, ya que las obras sociales retrasan sus pagos.

“Lo que más nos dificulta es a la hora de conseguir docentes de educación especial para que hagan las integraciones, ya que los profesionales que hay a veces no quieren trabajar con obras sociales porque demoran mucho el pago. Son personas que están todos los días al lado de tu hijo acompañándolo y no podés hacerlos esperar tres, cuatro meses para que cobren su sueldo, porque ellos también son personas y necesitan vivir”, reflexionó.

Jorge Pipitone recibió un diagnóstico durísimo cuando nació su hija Giuliana. “Me dijeron que no iba a caminar, ni hablar, que no iba a tener movimiento, ya que todo el hemisferio derecho de su cerebro 'estaba liso'. Hoy está en un jardín, está integrada, camina, salta. Tiene sus problemas de comunicación, pero está empezando a comunicarse mejor. No tiene aún una motricidad fina, bien marcada, pero empieza a tenerla de a poco. Son todos avances y logros que uno los va consiguiendo con trabajo de años”, apuntó.

Maximiliano Giménez tiene un hijo de 16 años con autismo, que calificó como muy severo. En un principio, al no estar tan difundido el trastorno como ahora, era una lucha diaria que las obras sociales le reconocieran algún tipo de atención. Su hijo pasó por centros terapéuticos, entre ellos CasAblu, especializado en autismo, y actualmente está en Vita. Los avances en su socialización fueron lentos, pero también con pequeños grandes logros.

“Ya llegamos a una determinada edad, que ya respondía, ya interactuaba, que avanzó en cuestiones que por ahí parecen muy chiquitas. Había otras muy grandes, por lo que decidimos mandarlo a un centro educativo terapéutico que es un paso intermedio a una escuela, o sea es medio terapéutico y tiene algunas actividades escolares”, agregó.

“El grupo nació con el sentido de apoyo de los mismos padres. No hay banderas políticas, no hay otro tipo de intereses, es para ayudarnos mutuamente”, destacó Maximiliano.