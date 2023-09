El Senado derogó la cuarta categoría de Ganancias

La Cámara de Senadores, en una sesión especial, sancionó en la noche de este jueves la ley que reforma el Impuesto a las Ganancias, elimina la cuarta categoría que afecta a los trabajadores registrados y crea un tributo sobre los ingresos más altos que comprenderá a quienes cobren haberes superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) mensuales.

Con 38 votos a favor y 27 en contra, el oficialismo logró aprobar el proyecto impulsado por el ministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, que se aprobó hace dos semanas en Diputados por una amplia mayoría, pero con la oposición de Juntos por el Cambio.

El interbloque del Frente de Todos contó con sus 31 miembros y la adhesión de los 4 peronistas del bloque Unidad Federal.

Las posturas estuvieron claras. Como ya había sucedido en Diputados, los senadores de JxC hicieron hincapié en que la iniciativa es "electoralista" y profundizará el desequilibrio de las cuentas públicas. Los senadores oficialistas destacaron la idea de que "el salario no es ganancia" y tildaron de injusto al gravamen, además de recordarle a la oposición el fallido anuncio de Mauricio Macri, quien en campaña prometió eliminar el impuesto y al llegar a la Presidencia nunca lo hizo.

Con la nueva ley, solo pagarán Ganancias quienes ganen más de 15 salarios mínimos por mes.

Al abrir el debate a las 18:05, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, aseguró que "las modificaciones que plantea el proyecto de ley parten de un concepto de no considerar al salario como una ganancia, sino como lo que es: una retribución al trabajo, y en el caso de jubilaciones un haber de retiro".

"Para cumplir esta premisa se instituye que los salarios brutos que no superen a los 15 salarios mínimos no estén sujetos al impuesto a las ganancias, y por el contrario los que perciban por encima de esta cifra tributarán una diferencia entre lo que perciben y lo mínimo no imponible", agregó el legislador oficialista.

Dijo que en cambio sí seguirán pagando el impuesto como hasta ahora quienes ocupen cargos de "secretarios de Estado, así como los legisladores, directores, síndicos y quienes detentan cargos ejecutivos en las empresas públicas".

La iniciativa que reforma el Impuesto a las Ganancias crea un nuevo gravamen sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del salario mínimo.

