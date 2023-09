La Provincia tiene los recursos para afrontar las subas salariales en 2024

Horcajo. "San Luis tiene sus recursos en orden y no le debe a nadie", aseguró. Foto: El Diario.

Para despejar dudas y dejar atrás rumores instalados desde sectores de la oposición, el ministro de Hacienda Pública, Eloy Horcajo, hizo una pausa en sus ocupaciones y dejó bien en claro que el Gobierno de San Luis tiene sus finanzas "en orden, consolidadas y sin contratiempos, lo cual le permite afrontar las subas salariales otorgadas en los últimos días", afirmó el jueves en declaraciones brindadas a San Luis 24. Además confirmó que la provincia tiene los recursos para seguir abonando el piso salarial de $300 mil a los empleados luego de diciembre.

"Todas estas medidas son posibles porque el Estado sanluiseño cuenta con los recursos suficientes para poder implementar estas subas salariales. Sin ir más lejos, la Provincia ya diseñó un proyecto de Ley de Presupuesto 2024 con números equilibrados y con recursos propios. San Luis no tiene deudas. Ni le debe al Estado nacional ni a organismos de crédito, ni tiene deudas con proveedores o contratistas de obras públicas. Las finanzas están ordenadas y sabemos que podremos hacer frente a todos los compromisos asumidos", subrayó Horcajo.

"Los organismos públicos con la banca pueden financiar el pago de los salarios o emitir deuda, o pedir asistencia financiera. San Luis en todos estos años nunca accedió a eso. Nunca se endeudó. Tampoco con los proveedores del Estado. Eso nos da una tranquilidad importante", destacó.

En otro tramo de la charla, el contador público que maneja las cuentas provinciales se refirió al comportamiento del gobierno provincial con las empresas que desarrollan la obra pública. De ese modo, lanzó luz a rumores infundados por parte del poggismo.

"A nivel obra pública, el Estado paga los certificados de obras a los treinta días. Tal como lo indica la normativa. Si lo comparamos a nivel nacional, San Luis es el único distrito que lleva los números de este modo. Nosotros cumplimos con todos los proveedores que desarrollan obra pública. Cada treinta días cobran lo que certifican", aclaró.

Destacó que el gobierno puntano tiene la solidez financiera para afrontar las subas salariales durante el año que viene. "La Provincia tiene los recursos para seguir pagando estos salarios. En 2024 contará con un presupuesto equilibrado, con los fondos que le permitirán afrontar el pago de esos sueldos. De todos modos, la próxima gestión tendrá que establecer prioridades. Creemos que estas medidas implementadas en estos días buscan luchar contra el índice de la pobreza y evitar que los sanluiseños caigan en ella", subrayó.

"Vivimos una situación compleja y la futura gestión, está claro, tendrá que observar los ingresos familiares y mantener su valor. Un parámetro son los ingresos de la administración pública. Tenemos más de 6.200 trabajadores municipales en toda la provincia. Y las subvenciones escolares del ámbito privado repercuten en sus docentes e impactan en el valor de las cuotas que paga la gente. Y así muchos factores", agregó.

Al profundizar sobre los temores que siente la oposición de cara a su capacidad para capear las tormentas que la economía nacional sufra, Horcajo dio una recomendación dada su experiencia y comentó cómo están los números puntanos en torno al desempleo.

"Son momentos complejos y hasta que se logre una estabilidad económica la futura gestión provincial tendrá que mirar muy bien sus prioridades. En cuanto a la tasa de desempleo, quiero informar que viene bajando respecto al último año. Respecto a la media nacional, nosotros estamos en 2,3 puntos. Si lo comparamos con el mismo semestre del año pasado, hemos mejorado notablemente porque era del 3,6".

"Al mismo tiempo tenemos un índice de pobreza que, bueno, uno puede discutir la metodología sobre cómo se mide, que es por el nivel de ingresos, pero el comportamiento de la canasta de alimentos fue siempre en alza. Comparando agosto de este año con agosto de 2022, la misma creció un 146%, muy por encima del promedio general. Esas subas, como también los medicamentos y demás, impactan de lleno en el bolsillo del trabajador. Y estas medidas que tomó nuestro Gobernador son un shock que nos permite dar pelea ante estos indicadores negativos", explicó.

► Aunque en Merlo no respeten el acuerdo, el Ejecutivo enviará el dinero

• El intendente dará un bono de solo $120 mil en vez de los $300 mil

Los empleados de la Municipalidad de Merlo viven momentos de incertidumbre. Solo cuando estén frente a frente al cajero automático sabrán si el anuncio del intendente Juan Álvarez Pinto se cumplirá o no. El jefe comunal adelantó que no pagará los $300 mil del piso salarial a cada empleado con el dinero que le enviará el Gobierno de San Luis, no respetando el "Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza". Dijo que con ese dinero solo abonará un bono de $120 mil que además incluye a funcionarios. La noticia despertó la bronca de los trabajadores, y los gremios ATE y UPCN establecieron asambleas para analizar los pasos a seguir.

Igualmente, el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, confirmó que el Estado enviará los fondos a Merlo tal como se comprometió —firma mediante— con Álvarez Pinto.

"Este viernes o más tardar el lunes nosotros enviaremos el dinero del 'Tratado de La Toma', junto al que corresponde por Coparticipación. En el acuerdo quedó claro que el dinero era para mejorar el salario de los empleados y que iría al recibo de sueldo como básico o un complementario. Antes se discutió que no era un bono ni una paritaria o suma fija. Esto es no cumplir con el espíritu del 'Tratado de La Toma'", explicó Horcajo.

Redacción / NTV