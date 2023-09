En las estaciones señalan que reciben menos combustible

La situación no es nueva. Hace meses que la distribución de combustibles, sus precios y los vaivenes que sufren propietarios de estaciones de servicio y los consumidores son un verdadero dolor de cabeza. Ahora el viejo problema que recobró vida es el desabastecimiento, que en todo el país —sobre todo en el centro de la Argentina— se siente fuerte ya que a la falta de gasoil ahora se sumó la nafta súper: en varias expendedoras se acabó y los empleados ofrecen la premium.

En todo el país, las estaciones de servicio están recibiendo menos combustibles de lo habitual, sobre todo nafta súper y gasoil, con el agravante que eso significa en los usuarios que lo utilizan para las actividades agrícolas.

Según los propietarios de estaciones de servicio, el congelamiento de los precios vigente hasta el 31 de octubre anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, es el factor que genera disconformidad por parte de las petroleras con asiento en la Argentina. Desde hace tiempo las empresas sostienen que los precios de las naftas están muy

desactualizados e insisten con que, con estos números, no les conviene producir ni vender sus productos en el mercado nacional.

"Nosotros venimos advirtiendo hace rato largo que hay graves problemas de abastecimiento. Sobre todo con diésel, Euro Diesel y ahora con las naftas es donde más se nota. Desde que congelaron el precio del combustible, automáticamente empezó a escasear. Ahora se nota más porque escasea también la súper. Antes se notaba mucho más en el gasoil, probablemente la gente no tomaba dimensión de ese faltante porque no es el de mayor consumo. No lo usa la mayor cantidad de gente, pero el problema existió siempre y en estos últimos días lo padecemos con todos los combustibles. Pero desde el principio del conflicto hubo mermas en cuanto a la distribución", afirmó en diálogo con El Diario de la República el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello.

31 de octubre

Es la fecha final para el congelamiento de precios. Ese factor es el motivo por el cual las petroleras no proveen a las estaciones de servicio. Además, reclaman una actualización en el valor por litro.

"Es un panorama que, sin duda, se agravará. Las cuotas que tenemos nosotros para comprarles el combustible a las expendedoras desde el 1° de octubre son inferiores a las que manejamos en meses anteriores, lo que generará más desabastecimiento. La única forma para que este problema se destrabe es quitar el congelamiento de precios para que las petroleras dejen de presionar y distribuyan el combustible", explicó.

“Están faltando nafta y gasoil porque las compañías petroleras están aplicando a rajatabla los cupos. Es decir, están proveyendo menos combustibles de lo que las estaciones de servicio necesitamos para vender", remarcó.

"El congelamiento de precios estará vigente hasta el 1° de noviembre. Por eso las compañías petroleras restringen la entrega de productos, máxime ahora que los valores están muy atrasados y hay una inflación altísima", sostuvo el dirigente y propietario de una estación de servicio Axion.

Acerca de una futura negociación que permita mejorar el panorama actual, en las entidades que nuclean a los dueños de estaciones de servicio son pesimistas.

"Por ahora no hay una solución en puerta. Tampoco alguna

reunión en el corto plazo. Nosotros ya sabemos que esto es más circo. Nosotros podemos plantear la situación, que ya la conocen desde el gobierno nacional, incluso ya elevamos cartas, pero imaginamos la respuesta de la propia Secretaría de Energía", dijo, y agregó: "Por eso la realidad es que nosotros somos totalmente pesimistas sobre algún tipo de solución, al menos por el momento. Hasta las elecciones esto seguirá, pero puede ser peor", contó Gianello.

El dilema a futuro pasa por la utilización que hagan los empresarios del sector agrícola. Si bien aún esperan las primeras lluvias de la primavera, tras ello comenzarán sus labores en el campo, lo que generará una amplia demanda de gasoil para movilizar sus máquinas, sobre todo en el centro del país.

"Cuando pasen las primeras lluvias y el campo empiece a moverse, el faltante de diésel será enorme. Porque consumen mucho combustible y la demanda es a gran escala. El poco combustible que las petroleras nos proveen no alcanzará para responder a sus pedidos. Será muy grave ese momento", advirtió el dirigente.

Redacción / NTV