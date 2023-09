Adhirieron a ley nacional que respalda a personas con autismo

En una decisión que generó gran emoción en todo el recinto, la Cámara de Senadores le dio, en forma unánime, apoyo a la adhesión de San Luis a la ley nacional que obliga a brindar abordaje integral e interdisciplinario a las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

La norma, a su vez, garantiza amplia cobertura para que prepagas y obras sociales —de forma obligatoria— asistan, atiendan y desarrollen políticas sanitarias de prevención en chicos, jóvenes y adultos con este trastorno y contempla que se contenga a las familias.

La ley exige también cumplir tareas de prevención a los Estados, provinciales y municipales, y a capacitar a profesionales del ámbito sanitario.

La norma federal fue impulsada en 2014 y tardó cinco años en aprobarse en el Congreso Nacional. En la Legislatura puntana, el proyecto de adhesión había ingresado por Diputados, que le dio media sanción en forma unánime.

"Estoy feliz. Era algo muy esperado por nosotros porque no es fácil cuidar a un niño que padece este trastorno. En muchas ocasiones las obras sociales o prepagas no nos asisten como corresponde. En mi caso tengo un varón, Lorenzo, de 3 años, y mi mutual no nos cubre nada. Solo la medicación en un 70%. No nos cubre ningún otro tratamiento. Ojalá ahora eso cambie", expresó emocionada Claudia Saavedra, una mamá que acompañó a las dirigentes de la Asociación Autismo San Luis, Ada Ortega y Johana López Contreras, quienes siguieron la sesión.