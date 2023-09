La poda en casa, un oficio que llegó a los hogares y escuelas

El cuidado de las plantas frutales en los domicilios particulares o en las escuelas tiene más interés del imaginado.

Así lo mostró la exitosa convocatoria del curso de capacitación sobre poda de frutales que ofreció el Ecoparque Cruz de Piedra, al que asistieron 200 personas, mayormente vecinos y estudiantes de escuelas técnicas.

"Esperábamos este éxito porque abrimos una inscripción con formulario, que a la semana se completó. Esto ocurrió porque en mayo hicimos un primer encuentro provincial de viveros que despertó una gran demanda de personas que les gustan las plantas, ya sean nativas, de flores o exóticas", explicó Ivonne Scarpati, responsable del Ecoparque, que depende de la sociedad estatal San Luis Agua.

Para esta jornada de capacitación sobre poda de frutales fue invitada Mariela Quiroga, ingeniera Agrónoma y doctora en Ciencias Biológicas, profesora de la asignatura Fruticultura, que se dicta en el cuarto año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

“Superó nuestras expectativas, porque la inscripción tuvo que cerrarse a los tres días de abierta por el gran interés que hay en la gente por los frutales que tiene en su casa o quienes tienen intenciones de generar un monte frutal”, le dijo Quitoga a revista El Campo.

Llegaron chicos de escuelas técnicas de Naschel y de San Luis interesados en desarrollar algo productivo.

Profesional. La ingeniera Mariela Quiroga dejó consejos clave para cuidar un frutal.

"La poda es una práctica que se realiza de manera permanente y es una de las tareas básica de la fruticultura", Mariela Quiroga (Ingeniera agrónoma, profesora de Fruticultura de la FICA-UNSL)

En las prácticas trabajaron con la identificación de las distintas especies y la práctica de las diferentes maneras de poda.

"Trajimos a Mariela Quiroga, con un extenso currículum, en el que se destaca su especialidad en vid. Tiene un potencial y una fuerza como lo que nos gusta a las mujeres cuando estamos en el campo”, elogió Scarpati.

Las prácticas se hicieron en un monte frutal que posee el perilago del dique Cruz de Piedra, de unos treinta años de edad, integrado por 400 especies, donde predominan ciruelos y durazneros.

Pero también hay algo de membrillo, vid, nogal, higo, entre otros.

“Lo bueno es que hay especies con distintas fechas de floración, un aspecto a tener en cuenta porque las heladas en San Luis son tardías y no se puede plantar cualquier cosa; es bueno que sepan que se deben comprar frutales con floración tardía, y podarlos sobre la llegada de la primavera es bueno porque se atrasa la floración y se distancia de las heladas”, aconsejó.

Para la directora del Ecoparque, no había un lugar en San Luis donde hacer este tipo de cursos, que no sean tan elevados, que tengan más prácticas y que sean específicos en cada tema.

Al encuentro de viveristas asistieron dos mil personas, entre ellas alumnos de escuelas rurales e institutos privados.

In situ. La ingeniera Mariela Quiroga dirigió la clase práctica de poda en el monte frutal del perilago del dique Cruz de Piedra.

"A partir de allí hicimos una base de datos que nos permitió hacer una preconvocatoria a través de una encuesta sobre qué necesita la gente y de la que surgieron preferencias por la poda de rosales, producción de flores y arbustos y poda de frutales, pero también hay demanda para hacer jardinería, mantenimiento de máquinas de jardín, entre otros", reveló la profesional.

Scarpati es ingeniera agrónoma y no oculta sus intenciones de posicionar al Ecoparque como una escuela que ofrezca estos oficios: "Sol Puntano es una escuela que hace lo productivo netamente y nosotros la otra parte que faltaba, que es este hobby con tendencia a lo ambiental".

200 personas fueron las inscriptas para realizar el curso de poda de frutales que organizó el Ecoparque Cruz de Piedra. Sorprendió la elevada demanda por estos talleres.

Allí tienen a todo el personal del Plan de Inclusión Social que trabaja en el Ecoparque; la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres, que están capacitados para producir, procesar, plantar y colectar semillas de nativas.

También tiene un banco se semillas de autóctonas. El año pasado comenzaron con las florales, que "enloquecieron a la gente; son especies que trajimos desde Estados Unidos para ofrecer algo distinto a lo habitual".

Consejos técnicos

Entre otros tips que dejó la ingeniera Quiroga, se destacó que la poda es una práctica que se realiza de manera permanente y es una de las tareas básicas de la fruticultura.

No se realiza de la misma manera en todos los frutales, advirtió: "Cada frutal, en función a su biología y formaciones fructíferas, es decir, dónde se ubican las yemas que darán lugar a frutos, es como se realiza la poda, tanto en forma como en cotidianeidad".

Ejemplo, el durazno se poda todos los años, el peral y la manzana no todos los años.

"Es muy importante conocer la biología de la planta y de sus yemas, porque si no tenemos frutos, no es porque la planta no produzca, sino porque estamos generando una mala poda, un mal manejo", le dijo a un atento auditorio.

Por ello, recordó un dicho que afirma que, antes de podar mal, es mejor no podar.

Inquietudes en Naschel

Eugenio Barroso es profesor de Fruticultura de la Escuela Técnica Nº 1 de Naschel y llegó al taller de poda con un grupo de alumnos de varios cursos.

"El curso estuvo espectacular; la profesional estuvo muy clara en todo lo que nos brindó, aunque nos dijeron que esta es una primera etapa", dijo entusiasmado por una segunda y más ampliada edición. El profesor valoró el estímulo con el que se volvieron los estudiantes, en especial los chicos de séptimo año, porque les tocó la pandemia cuando debían cursar la materia de fruticultura.

"Este curso también sirvió para despertar la cultura de cuidar los árboles, algo que en San Luis nos está faltando, pero se están haciendo esfuerzos que comienzan a dar sus resultados", estimó.

El profesor describió que en la escuela de Naschel tienen un monte frutal envejecido: "Estamos por hacer un recambio de ejemplares y este curso nos viene bárbaro para hacer las cosas bien desde el comienzo".

Esta no es la primera capacitación que realizaron los estudiantes de esa escuela técnica, ya que asistieron al taller de "estaqueros" que ofreció hace poco el Ecoparque Cruz de Piedra y a otra capacitación sobre poda en el predio de Sol Puntano.

Las prácticas se hicieron en el monte frutal del perilago del dique Cruz de Piedra de unos treinta años de edad, integrado por 400 especies.

"Lo bueno de asistir a estas capacitaciones es que los mismos chicos que asisten después capacitan al resto de los alumnos", valoró.

Monte propio. Las prácticas de poda de frutales alcanzaron para los 200 inscriptos.

Tips para un buen manejo

Entre las recomendaciones que dejó la profesional para un correcto manejo de los frutales, se destacan las siguientes:

-La mayoría de los árboles frutales se pueden podar a finales del invierno, aunque no se debe hacer si todavía hay mucho hielo.

-Utilizar una herramienta afilada para obtener cortes limpios.

-En el caso de los árboles más viejos, es importante hacer menos densa la copa para que haya una buena aireación.

-Al realizar la poda de una rama, el corte debe realizarse sobre la yema que se quiere que crezca.

-Se hace a un centímetro aproximadamente de la yema y con una leve inclinación que protegerá el corte de la caída de agua y tierra, y evitará que la rama se pudra.

-Para podar un árbol frutal para que no crezca mucho, se debe intentar conseguir una forma más abierta de las ramas, haciendo que se desarrollen más hacia lo ancho del árbol.

-Eliminar las ramas verticales y los chupones, ya que son los que quitan el vigor del árbol y hacen que los frutos crezcan peor.

“Queremos posicionar al Ecoparque Cruz de Piedra como una escuela que capacite en todos estos oficios”, Ivonne Scarpati (Ingeniera Agrónoma, directora del Ecoparque Cruz de Piedra)

-Las consecuencias de una mala poda trae consigo una serie de efectos negativos irreversibles, entre los que se encuentran la pudrición del árbol.

-Cuanto más grande sea la herida realizada durante la poda, más difícil será su cicatrización y, por tanto, más vulnerable se encuentra ante agentes externos.

-La poda de rejuvenecimiento es un tipo más severo de poda que se utiliza para restaurar arbustos sobrecrecidos y viejos en lugar de removerlos y reemplazarlos.

-Para evitar que la planta o árbol pierda savia, está recomendado podar durante luna menguante. Y para facilitar que vuelvan a volver a brotar es mejor podar entre luna nueva y luna creciente.

-La poda en cítricos se realiza idóneamente durante los meses del año “que no tienen erre”: junio, julio y agosto.

-El mejor momento para podar los frutales es después del período de reposo o dormancia, al final del invierno, antes de la brotación primaveral, cuando la savia ascendente ya está hinchando las yemas.

-Con una poda del árbol frutal en verano, se favorece un crecimiento de ramas más robustas y resistentes que tendrán que ser fuertes para soportar mejor el peso de los frutos en las siguientes temporadas.

-La poda de limpieza o mantenimiento se basa en cortar o quitar las ramas muertas, secas o enfermas, así como los chupones (brotes que crecen en el pie) y las ramas que se entrecruzan entre sí.

-Tras realizar la poda de árboles y arbustos, se recomienda aplicar pasta cicatrizante en las ramas con heridas de más de tres o cuatro centímetros de diámetro.

-La pasta de poda cicatrizante permite el control de enfermedades y facilita la cicatrización de los cortes realizados durante la poda y en los injertos o accidentales. Su alto contenido de azufre y calcio la hace particularmente efectiva para el sellado de tejidos expuestos y la eliminación de agentes patógenos.

-Como cicatrizantes naturales se utiliza el aloe vera, el romero, matico y el yodo, sustancias fáciles de encontrar en la naturaleza y en diferentes productos.

-Otros alimentos que ayudan a cicatrizar y que también tienen propiedades antiinflamatorias son las mandarinas, las naranjas, kiwis, piña, limones, fresas o pomelos, y en hortalizas, el tomate y el pimiento verde.

-Se poda para lograr la forma y el tamaño que se desea dar al árbol frutal; para regular su crecimiento, equilibrando la cantidad de ramas y frutos; para mejorar el tamaño, la distribución y la calidad de los frutos, y para mantener una buena cosecha a través del tiempo.

-El momento para podar depende del tipo de corte que se necesite hacer. Cortes "gruesos" con serrucho: en otoño, cuando las hojas han comenzado a caer. Cortes "finos" con tijera: en invierno, cuando la planta está en reposo. Como complemento de las tareas anteriores, es importante observar los nuevos crecimientos en primavera, cortando "a mano" los brotes tiernos que estén mal ubicados.

-Formar bien el "esqueleto" no dejando demasiadas ramas gruesas, para que la luz y aire ingresen a todas las partes de la planta y así se formen frutos en toda la copa.

-Al formar la copa de un árbol joven, elegir cuatro o cinco ramas principales que nazcan a distintas alturas del tronco y estén bien abiertas para permitir el ingreso de luz.

-Reconocer en qué tipo de rama se producen los frutos: los frutales de pepita dan sus frutos en madera de 2 años o más (manzanos, perales, membrillos), los frutales de carozo dan sus frutos en la madera formada en el último año (duraznero, ciruelo, cerezo) y la vid produce los racimos en la madera nueva, es decir, los sarmientos del último año.

-Eliminar las ramas que apunten hacia adentro y despuntar siempre sobre una yema que mire hacia afuera, así se evita que la copa se "cierre".

-Si hay demasiado crecimiento en la planta, no podar en exceso, ya que la planta responderá con más madera.

-Si se deben cortar muchas ramas gruesas en un árbol, no cortarlas todas en el mismo año. Es conveniente realizarlo de manera gradual (2 o 3 años).