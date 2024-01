El padre de Tomás había viajado desde San Luis para pasar fin de año con su hijo

El papá del joven asesinado a puñaladas en Santa Teresita (provincia de Buenos Aires), Tomás Tello, había viajado desde San Luis para pasar fin de año con su hijo, un plan que terminó frustrándose de la peor manera.

Así lo confirmó la madre del muchacho de 18 años, Samanta, durante una entrevista televisiva en el noticiero Telenoche, de El Trece.

“Ayer (por el domingo) vino a verme y estaba súper feliz, iba a pasar Año Nuevo con el papá que había venido de San Luis, los abuelos, los primos y de ahí se iba a las doce de la noche a la costanera con sus amigos y amigas”, dijo la mujer.

“Me dijo:`Bueno, después nos encontramos así brindamos´. Yo le escribí a la 1 y nunca me respondió el mensaje, dije que no lo iba a molestar”, agregó.

Además, Samanta explicó cómo se enteró del asesinato de su hijo: “Como él no vive conmigo, pasa 24 conmigo y año nuevo con el papá. A las 7 de la mañana me suena el teléfono y cuando atiendo me entero que Tomi estaba en el hospital. Salí para allá y cuando llegué mis compañeros, porque trabajo en el hospital, me hicieron pasar rápido y vino el médico y me dijo que habían tratado de hacer todo lo posible, las enfemeras también, pero no pudieron hacer nada”, afirmó.

Tomás recibió un puntazo en el tórax, luego de ser agredido por un amplio grupo de jóvenes. Era oriundo de Mar del Tuyú y se ganaba la vida como albañil todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle 44 y 1 de la localidad balñearia.

“Era un chico bueno y bondadoso, trabajaba, a veces salía con los amigos. Ni siquiera tenía novia", indicó su mamá.

ALG