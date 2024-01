Finanzas, seguridad y deporte: informes que deberá dar Poggi

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia enviará tres pedidos de informe al Poder Ejecutivo provincial. Después de analizar las medidas tomadas en este primer mes de gestión, los diputados solicitarán información para conocer la situación en materia financiera, de seguridad y deportiva. Según indicó el presidente de la comisión, Federico Berardo, los pedidos iban a ser enviados entre la tarde de este martes y la mañana de este miércoles.

Este martes se reunió la comisión que fue abierta para todos los legisladores que quisieran hacerlo. Acompañaron a Berardo los justicialistas Gloria Petrino, Sonia Delarco y Fernanda Spinuzza, que son cuatro de los miembros de este espacio. Se sumaron Silvia Sosa Araujo, Walter Aguilar, Marina Garro y Graciela Muñoz.

"No lo hicieron los representantes de los bloques a quienes oportunamente se les notificó del encuentro", aclaró Berardo y adelantó que se van a realizar diferentes encuentros con exponentes de sectores de la comunidad que se ven afectados por las medidas del gobierno de Claudio Poggi y que ya se han contactado para dar a conocer su situación particular.

"Le vamos a dar un carácter institucional y seguramente a partir de la semana que viene empezará esta agenda de reuniones con cada uno de ellos. Por supuesto escucharemos cuáles son sus planteos y actuaremos en consecuencia", puntualizó.

La comisión se reunirá con los referentes de distintos sectores de la sociedad para escuchar sus inquietudes.

Sobre los pedidos de informes que le realizarán al Ejecutivo, Berardo detalló que serán tres: "Sobre el estado financiero y económico en relación a los créditos y los salarios; otro sobre la situación de la inseguridad en la provincia; y un tercer informe estará referido a lo deportivo, a los clubes de fútbol".

Con respecto al pedido de informe financiero, indicó: "Recordemos que el Poder Ejecutivo mandó un pedido de endeudamiento por seis meses, ahora es un pedido para 20 días, mandó a desdoblar los sueldos, después anticipó el pago. Ahora parece que va a pagar todo en enero o no. Todos estos vaivenes que han tenido en el manejo de la economía de la Provincia nos generan una gran preocupación".

"No podemos ver los números —añadió—, no nos han hecho llegar los números reales de la Provincia, por lo que justamente lo que vamos a pedir es ver cuál es la situación financiera concreta de la provincia, cuáles son los activos con los que cuenta para ver si se justifica o no este empréstito que pretenden tomar y sobre todo por sus propias contradicciones".

Si bien el bloque Frente Justicialista de Diputados ya solicitó un pedido de informe sobre el estado de la economía provincial, ahora lo hará la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Con respecto al pedido de informe referido a la situación deportiva que está atravesando la provincia, sostuvo que "es de público conocimiento y nos genera una gran preocupación cuál va a ser la realidad de los distintos clubes", explicó.

Por último, los diputados quieren saber cómo marcha la lucha contra la inseguridad.

"Nosotros tenemos todas las intenciones de acompañar al Ejecutivo en cualquier medida en beneficio de la comunidad, pero no podemos permitir que se avasallen instituciones y se pisoteen las leyes, algo que nos tiene sumamente preocupados", expresó.

Avasallamientos

El diputado por el Departamento Pueyrredón comentó que analizaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 150 y continuarán estudiando los artículos.

"Hay un montón de cuestiones que vamos a seguir trabajando, son muchos los avasallamientos que se han cometido con la ciudadanía. Esta fue una primera

reunión presencial y vamos a continuar la semana que viene. Vamos a estar en estado permanente de alerta para cualquier otro pedido de informe o cualquier necesidad y reunirnos en 48, 24 o 72 horas, y avanzar con estos pedidos de informes", comentó.

"La Legislatura está abierta"

Sobre la vigencia de este decreto precisó que no está contemplado en la Constitución Provincial, por lo que no tiene bases legales para estar vigente.

"En este DNU, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que no tiene, que son propias de las cámaras de legisladores. Derogar leyes no es una facultad que tenga el Ejecutivo, es decir, que si pretenden derogar una ley tienen que mandar a las cámaras. La Legislatura está abierta".

El diputado seguidamente expresó que es confuso que el Gobierno pida apertura de sesiones extraordinarias y no envíe el proyecto de la Ley de Ministerios, por ejemplo. "Esto es muy grave. Nosotros pretendemos ser una oposición constructiva, pero a mí me cuesta mucho trabajo referirme como ministro a alguien cuya figura en términos legales no existe", manifestó.

No respetan la Constitución

Berardo explicó que al no estar en vigencia una nueva Ley de Ministerios, el organigrama del Gobierno es el de la gestión anterior, porque la nueva nunca presentó su legislación actualizada.

"Tienen todo su derecho de haber creado el organigrama que quieran, pero hay una norma que está en la Constitución. Están violando la Constitución. Nosotros vamos a votar de forma positiva la Ley de Ministerios porque creemos que es una facultad que tienen ellos para gobernar como consideren mejor".

Finalmente, manifestó que ellos también fueron elegidos por el pueblo "para controlar". "No vamos a permitir que se avasallen las leyes", aclaró.

Redacción/MGE