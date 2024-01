Los empleados públicos, con sueldo "partido"; los funcionarios cobraron todo junto

El que reparte reparte… se queda con la mejor parte. En líneas generales esto fue lo que sucedió por estos días en Terrazas del Portezuelo. A los empleados públicos prácticamente los están haciendo sufrir con el cobro de sus sueldos, ya que el pago en cuotas, como ocurrió con el mes de diciembre, les ha ocasionado enormes perjuicios y pasaron unas Fiestas de fin de año amargados y para el olvido.

Pero para algunos sí existen privilegios, quizá para los que menos lo necesitan. Lo cierto es que los funcionarios del gobierno actual cobraron su primer sueldo todo junto, sin pasar por medidas de ajuste y vicisitudes como el resto de los trabajadores.

Este 10 de enero, todo el plantel de funcionarios percibió de una sola vez el 100% de sus jugosos haberes.

Más familiares y más asesores

Entre los funcionarios que la Secretaría de Medios puso a disposición de la prensa el viernes figura Paola Carbonell, directora de Seguridad Vial.

Averiguando, nos enteramos que es hermana de la secretaria general de la gobernación Romina Carbonell.

Es decir, y tal como lo refleja el diario La Opinión de este domingo —reclamalo con este ejemplar—, estamos ante un gobierno con una fuerte impronta de familiares, en cargos de funcionarios, asesores y amigos.

Y para cerrar, otros dos datos.

El acuerdo entre los poggistas con el adolfismo y los radicales ha empezado a mostrarse en hechos. Caras conocidas de estos sectores ya integran el equipo de gobierno, aunque no en cargos de mayor relevancia.

Un caso emblemático es el de la radical Claudia Rocha, quien es asesora en la Secretaría de Ambiente. En tanto que el apellido Sergnese suena fuerte en la asesoría de un ministerio.

Vacaciones por el estrés de la función

En Terrazas del Portezuelo hay una especie de alerta generalizada por una especie de efecto contagio o virósico.

Resulta que pese a ser muy nuevos, apenas un mes, como funcionarios ya exigen el descanso obligatorio, y en eso no hay arreglo. Me voy y me voy.

En la Costa argentina están apareciendo caras conocidas puntanas. Cuentan que uno que se fue casi de luna de miel es un funcionario e interventor de un club campeón.

Se fue con la reposera y su termo Stanley a la playa, de la mano de su amada. Lo hizo pese a que el club del cual es interventor está en crisis, con un futuro incierto. Está claro que Mesa Cinco está hablando de San Luis Fútbol Club, intervenido por el gobierno provincial.

Una planta que sigue creciendo

A cuentagotas se va conociendo la estructura de funcionarios de Claudio Poggi que ni es tan reducida ni tan tocada por el ajuste que tanto promovían en su discurso de campaña y en sus primeros días de gestión. Algo que comienza a diluirse con solo conocer la conformación de algunos organigramas.

Entre los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y Desarrollo Humano, más la Secretaría de Ambiente, el número de funcionarios ya supera los 400 cargos. El "nos dejaste la provincia fundida” se derrumba a la luz de estas cifras. El recorte y ajuste no toca a todos y algunos ya estiman que cuando se conozca la totalidad del esquema gubernamental estará un 20% por encima de la anterior gestión.