Buscan no truncar el sueño de los ingresantes de la Policía

Los estudiantes ingresantes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) "Coronel Juan Pascual Pringles", quienes vieron suspendido su sueño de una carrera en la fuerza policial, buscan soluciones y recurren a las autoridades para poder comenzar sus estudios este año, tal como lo planificaron. Por eso, la Defensoría del Pueblo recibió decenas de reclamos para intervenir en el conflicto y, en consecuencia, emitió una resolución con una serie de pedidos y recomendaciones hacia el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

"Recibimos muchísimos reclamos de los aspirantes para hacer la formación y tener la posibilidad de ser policías. Tomamos nota de los reclamos, toda la documentación presentada, el proceso de selección, los gastos para llevar adelante el esquema de la inscripción y los cupos que se fueron determinando. La ministra de Seguridad (Nancy Sosa) dijo que quienes están cursando en el Instituto de Seguridad pueden hacerlo, pero no aquellos que están aspirando a iniciar el ciclo de formación de este año 2024", explicó el defensor del Pueblo, Enrique Ponce.

La noticia llegó tras los anuncios del Gobierno de la Provincia del desembarco de Gendarmería Nacional en el territorio puntano, por lo que provocó malestar en los estudiantes que sienten que tienen la vocación para ser policías y proteger a su pueblo.

Según la ministra de Seguridad, el edificio del instituto, ubicado en la entrada al Monumento al Pueblo Puntano de Las Chacras, no está en condiciones para alojar a los estudiantes, pero tampoco brindaron soluciones para evitar dejar a los estudiantes a la deriva, sin certezas sobre cuándo podrán iniciar los estudios para los que invirtieron tiempo y dinero.

La resolución explica que mientras se gestiona la logística de la llegada de Gendarmería, la Provincia le presentó a esta fuerza nacional los "edificios disponibles" para asentarse, mientras que no les ofrecen un espacio a los aspirantes para comenzar sus estudios para ser policías.

"Lo que sugerimos es que hay más de un inmueble que puede ser utilizado para esos fines. De hecho, hemos tomado conocimiento e incluso se ha articulado con la UNViMe y otras instituciones como la UPrO para que se puedan utilizar esas instalaciones y que se puedan hacer las cursadas allí, para seguir adelante con el plan de capacitación y formación de los aspirantes", detalló Ponce.

En la resolución, la Defensoría del Pueblo indica que recomienda al Ministerio de Seguridad iniciar en el menor tiempo posible el dictado de clases de los ingresantes de las dos tecnicaturas y los dos cursos que brinda el ISSP.

Según lo detallado en el documento, serían 230 las vacantes que se abrieron, por ende esa cantidad de estudiantes vieron perjudicado su futuro.

"También pedimos un informe para que se nos indique realmente cuál es el estado que se aduce, de qué adolecen las instalaciones que imposibilitan que no se lleve adelante esa formación y estaremos también a la espera de esa información que nos tendrá que dar la ministra. Esperemos que sea reconsiderada la decisión, que no se perjudique a estos jóvenes aspirantes y puedan tener el ciclo 2024, la puesta en inicio del mismo y logren iniciar sus clases y su instrucción para que puedan ser policías y que no pierdan un año", expresó.

Ponce manifestó que en la provincia hay instalaciones de sobra, que se podría articular con instituciones, universidades, estadios o clubes. "Que lo faciliten, porque no hay obstáculos en esto", indicó.

En la resolución también solicitan información sobre las tareas que realizarán en el edificio del instituto y cuánto tiempo demandarán. Este pedido se realizó para brindar certezas a los aspirantes y su grupo familiar.