Municipales exigirán respuestas por una suma a "cuenta de futuros aumentos"

El sábado los trabajadores municipales desayunaron con una noticia muy amarga para sus bolsillos, un golpe del ajuste que están llevando adelante los gobiernos nacional, provincial y municipal. Salió publicado en el Boletín Oficial de la Comuna el Decreto 10-SHIyP-2024, en donde expresa: "Que, asimismo, a través del dictado del decreto Nº 1381-SH-2023, el Municipio de la ciudad de San Luis dispone incorporar un ítem denominado 'Complemento tratado La Toma para la lucha contra la pobreza', con carácter no remunerativo".

Al mismo, le suman que será una suma del 86% de incremento respecto del básico correspondiente a la categoría 24 del escalafón y que será "a cuenta de futuros aumentos", apartado que preocupa mucho a los trabajadores. Este lunes, le exigirán al intendente Gastón Hissa respuestas al respecto, porque al ser a cuenta de futuros aumentos quita el poder de exigir posibles incrementos salariales.

"Este decreto salió así de un momento para otro. Es lo mismo que el 1.381 de la gestión de Tamayo donde pone en ejecución el 'Tratado de La Toma', pero lo que a nosotros nos preocupa, y mucho, es lo que le han agregado en el Artículo Nº 2, que es el Artículo Nº 3 del Decreto Nº 10 de Hissa, antes no decía 'a cuenta de futuros aumentos'. Esto significa ni más ni menos que mientras no superemos el 86% que estipula el nuevo ítem, en términos reales no va a haber aumento salarial para los trabajadores de la Municipalidad", abrió el paraguas el secretario general de ATE, Fernando Gatica.