Hissa obliga a empleados a trabajar el Jueves Santo y no les da indumentaria

Pareciera que el intendente de San Luis, Gastón Hissa, se fanatizó con "Ni Dios, ni patrón, ni marido", la película que protagonizó Ulises Dumont con Eugenia Tobal. Porque el jefe comunal manda a trabajar a los empleados municipales en pleno Jueves Santo.

Para los obreros no habrá religión, quejas o feriados que valgan. A agarrar las herramientas y se acabó. "Y al que no le gusta... ahí está la puerta", parece decir el exdiputado poggista.

Ni Dios. Furiosos y decepcionados, un grupo de empleados municipales se comunicó con la redacción de El Diario de la República para denunciar lo que ellos consideran un atropello total. Era la confirmación oficial de que todos los empleados que trabajan en el "José La Vía" deberán cumplir mañana sus tareas habituales, dejando de lado el histórico feriado religioso.

Los obreros trabajarán bajo presión y no podrán hacer ningún reclamo pidiendo un día libre extra o percibir algún dinero como plus o bono, ya que, según denunciaron, Hissa los obligó a firmar una nota en la que ellos aceptan cumplir tareas durante ese feriado nacional.

"En las dependencias del 'José La Vía' han obligado a los trabajadores a firmar una nota para trabajar el Jueves Santo, cuando hay muchos empleados que creemos en Dios. Históricamente, nunca hemos trabajado un feriado no laborable", destaca uno de los párrafos de la carta.

Ni patrón. En los fueros internos del poggismo, tras palpar el enorme malestar de los trabajadores de la administración pública provincial por el deterioro de los salarios, el gobernador Poggi ordenó a sus filas "frenar las broncas, bajar el tono y mostrarnos flexibles y dialoguistas". Por eso ordenó abonar una suma fija de $70 mil a cada trabajador. Lo cual resultó a todos insuficiente y generó más repudio.

Sin embargo, Hissa no quiere tener patrón. No reconoce a nadie que le quiera indicar el camino y dicen los más cercanos que "no se deja ayudar". Por eso, de-sobedeció a Poggi y, enojado con los trabajadores municipales, decidió "castigarlos" ordenando que trabajen en pleno Jueves Santo. A llorar a la iglesia.

Los "acuerdos" para ir a trabajar ya fueron firmados aprovechando que el gremio municipal duerme la siesta. Y por ello la actividad en el centro cultural "será normal", indica la carta rubricada de prepo. Los nombres, tareas y horarios del personal figuran claramente escritos.

Ni marido. Para peor, aseguran que Hissa no respeta los compromisos asumidos con sus empleados. Al ingresar al edificio comunal, sabía que los obreros recibían tres equipos de ropa completos al año. Casi en abril, la gente aún no recibió ni un par de guantes. Y por eso los empleados decidieron comprar ellos sus prendas de "fajina".

El estatuto es muy claro. La ropa la tiene que proveer la Municipalidad. Pero los trabajadores dicen que no tienen indumentaria para ir a desempeñar sus tareas y se ven en la necesidad de salir a comprar pantalones. Día a día las prendas se deterioran y esperaban nuevos kits, pero Hissa no quiere saber nada. A muchos no les quedó otra que comprarlas de su propio bolsillo.

