Mucha incertidumbre en el fútbol puntano y en San Luis FC

La pelota no se mancha. La familia del San Luis Fútbol Club pide una pronta solución para poder seguir jugando. Foto: El Diario.

Lo que debía ser un momento de felicidad, de optimismo y de ilusión por alcanzar la máxima división femenina del fútbol argentino se convirtió para San Luis FC en zozobra e incertidumbre.

La intervención del club por parte del gobierno provincial a través de la Dirección de Personas Jurídicas trajo inconvenientes no solo a la institución en cuestión, sino a todo el fútbol puntano, ya que el Consejo Federal de AFA suspendió a la Liga Sanluiseña de Fútbol. Así, sus representantes no podrán participar en ninguna competencia organizada por AFA hasta que no se levante la intervención.

La intromisión de la Justicia constituye “una violación al principio de no intervención e independencia de sus miembros”, según indica el estatuto de AFA.

El hecho puntual de la suspensión de afiliación a la Liga por parte del Consejo Federal es un claro mensaje de total rechazo hacia las intervenciones político/judiciales dentro de la estructura del fútbol argentino.

En la última semana hubo novedades a diario con respecto a este tema. Tras la ratificación de la suspensión de la Liga por parte de AFA, un grupo de chicas de las inferiores, acompañadas de sus padres, se manifestó en la sede de la Liga Sanluiseña de Fútbol para exigir la normalización del club. Fue en coincidencia con la reunión que llevó adelante la Comisión Directiva del máximo órgano del fútbol capitalino con clubes de la A y B, para informarles sobre las actuaciones y pasos que siguió la Liga tras la intromisión del Ejecutivo y la posterior resolución de la AFA.

El 31 de enero, San Luis FC debería jugar ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Federal en el predio de AFA en Ezeiza.

En tanto, en ocasión de una visita protocolar a edificios públicos de Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi aseguró que no levantará la intervención a San Luis FC. "De eso no nos vamos a salir", dijo.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia elevó, entre otros, un pedido de informe al Gobierno. Solicitó información sobre los fundamentos de la intervención al club, cuáles fueron los criterios para designar a los interventores, cuáles son las medidas para evitar que el fútbol de la Liga quede fuera de AFA, si han tenido conversaciones con la AFA para solucionar el problema, si se han reunido con las jugadoras y consultan si el vigente presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol, Daniel Miranda, es actual funcionario de la Secretaría de Deportes.

Además, dirigentes, padres y jugadoras de San Luis FC se reunieron en el edificio de calle Viamonte con Juan Pablo Beacon, asesor letrado del Consejo Federal, y Jorge Barrios, presidente del Fútbol Femenino de AFA.

Desde lo deportivo, se encienden las alarmas no solo para San Luis FC y su sueño de jugar en Primera División de AFA —el certamen iniciaría el 10 de marzo— y su compromiso de Copa Federal, sino también para Juventud y Estudiantes en su participación en el Torneo Federal A de AFA que iniciaría el 17 de marzo.

Es más, de seguir la intervención, ambos clubes no podrán participar en la reunión de la divisional de este jueves 18, cuando se definirá el formato del torneo.

Además, Juventud está clasificado para Copa Argentina, donde debe enfrentar a Deportivo Maipú de Mendoza por los 32avos de final, y el futuro de ese duelo es incierto. El resto de las instituciones que forman parte de la Liga Sanluiseña de Fútbol tampoco podrán jugar el Torneo Regional o cualquier otra competencia organizadas por el Consejo Federal, tanto a nivel ligas como de clubes.

Un ejemplo son las categorías formativas del "Verde" y del "Juve", que participan en el Torneo Juvenil de la Primera Nacional de categoría Cuarta a Novena con clubes de Mendoza, San Juan y Córdoba.

La historia promete más capítulos esta semana. Al medio quedó el bendito fútbol de San Luis.