Plan de endeudamiento: "No está acreditado que el Gobierno no tenga plata"

En virtud del “anticipo transitorio” que el gobernador Claudio Poggi quiere solicitarle al Banco de la Nación, supuestamente para pago de haberes, y que para cerrarlo necesita el aval de la Legislatura, los senadores del bloque justicialista le presentaron un pedido de informe para que fundamente por qué pretende endeudar a la provincia y que envíe una radiografía del estado actual de las finanzas.

Los senadores Juan Carlos García —presidente de la bancada—, Sergio Moreyra, Mariana Cruz, Hugo Omar Olguín y Juan Alejandro Torres, entre otros requerimientos, le solicitaron al titular del Poder Ejecutivo que “acompañe los saldos bancarios al día de la fecha en moneda nacional moneda extranjera”.

Empecinado en tomar deuda, Poggi pretende acceder a estos fondos, que, según dice, los destinará para cubrir el pago de los haberes de enero de los agentes estatales, idea que a los legisladores no les cierra.

En respuesta al proyecto de endeudamiento enviado para autorización de la Legislatura, los senadores le señalaron a Poggi:

-El Poder Ejecutivo plantea solo situaciones hipotéticas, que no justifican el proyecto enviado.

-Que no se acredita que efectivamente el Poder Ejecutivo se encuentre en una situación financiera que no le permita abonar la totalidad de salarios de los empleados públicos, que tampoco se determina taxativamente qué mes del año es el que no estaría en condiciones de afrontar dicho pago íntegro.

-Que tampoco se adjunta ni se informa la existencia o no de acuerdo vigente con el Banco de la Nación Argentina que tenga como objeto la finalidad que se solicita.

-Que este bloque enarbola las banderas de la justicia social y la férrea defensa de las garantías constitucionales máxime los derechos de los compañeros trabajadores, por eso se hace necesario, a los fines de evaluar seria y responsablemente el proyecto remitido, solicitar al Poder Ejecutivo remita de manera escrita a este bloque informe sobre los puntos que a continuación se detallan:

• Monto total devengado en concepto de pago de haberes del mes de noviembre, diciembre y aguinaldo 2023 del personal de la administración central y descentralizada, entes autárquicos y demás organismos públicos.

• Discriminación del destino del monto devengado en noviembre, diciembre y aguinaldo 2023 (por organismos, por cantidad de funcionarios, por cantidad de plantas permanentes, por cantidad de contratados, por Plan de Inclusión), debiendo discriminarse tanto los organismos como los totales de situación de revista de los beneficiarios.

• Monto total presupuestado en concepto de pago de haberes del mes de enero de 2024 del personal de la administración central y descentralizada, entes autárquicos y demás organismos públicos.

• Discriminación del destino del monto a abonar en carácter de haberes del mes de enero de 2024 (por organismos, por cantidad de funcionarios, por cantidad de plantas permanentes, por cantidad de contratados, por Plan de Inclusión), debiendo discriminarse tanto los organismos como la situación de revista de los beneficiarios.

• Acompañe saldos bancarios al día de la fecha en moneda nacional y moneda extranjera.

• Proyección de recursos nacionales y provinciales al 31 de enero de 2024.

• Informe bancario relativo a fondos de inversión constituidos en moneda nacional y extranjera.

• Contrato vigente entre el Poder Ejecutivo y el Banco de la Nación Argentina.

• Borrador de la adenda que se pretendería firmar, en la que se encuentren determinados plazos, tasas de interés y todo dato que permita el cálculo del servicio de la deuda.

La respuesta al presente requerimiento y a los que eventualmente surgieren destinados a esclarecer fehacientemente el grado de situación que devienen imprescindibles a los efectos del tratamiento del proyecto remitido.