La construcción, en grave crisis por el parate de la obra pública

Después de la paralización forzosa de la obra pública decidida por el presidente Javier Milei, el rubro entró en un panorama muy oscuro, donde el desempleo aumenta y las soluciones no aparecen. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió que el sector atraviesa "una crisis inédita", y que la paralización de la obra pública "seguirá por un largo plazo".

Otro dato que preocupa: Weiss calculó la deuda del stock de las cerca de 3.500 obras inconclusas en 300.000 millones de pesos.

"La obra pública está prácticamente, sino totalmente, paralizada en todo el país. Independientemente del origen de los fondos, si son nacionales, provinciales o municipales, las obras están frenadas", alertó el dirigente.

La deuda por los trabajos que quedaron inconclusos ronda los 300 mil millones de pesos.

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, Weiss explicó que cerca de 3.500 obras públicas quedaron sin terminar en el país. "Hay desde grandes obras de infraestructura hasta lo que se dice cordón cuneta. Entre aquellas que ya han sido facturadas y las que están en trámite, la deuda debería ser del orden de los 300.000 millones de pesos", precisó.

El titular de Camarco reconoció que obras encaradas en rutas, como el caso de la 11, una de las más transitadas en el verano argentino, se desconoce en qué momento pueden continuar. "Está frenada y por ahora no se retoma".

El jefe de Camarco advirtió por la deuda que tomaron las empresas para realizar obras.

"El Gobierno quiere que se concesione todo lo que sea y las obras las hagan los privados. Pero (el ministro de Infraestructura) Guillermo Ferraro sabe que hay obras que no se pueden hacer por el sector privado porque no tienen rentabilidad, y las tiene que encarar el Estado", remarcó.

"Por ahora, Ferraro dice que van a seguir las obras que tienen fondos internacionales, del Banco Mundial, del CAF o del BID. Las que son con fondos locales no sabemos porque aún no se informó qué dinero hay disponible, y hasta tanto no se ordene este problema inflacionario, las obras no van a continuar", agregó.

Pese al crítico escenario, Weiss aseguró: "Si hoy viene Ferraro y me dice: 'Acá tenés la plata, empezá a hacer las obras', no lo hago, porque pierdo plata por la inflación".

► Se reúne el Consejo Federal

Ante la crítica situación de la obra pública, el Consejo Federal de la Construcción se reunirá el 1° de febrero. Los representantes de cada una de las provincias evaluarán medidas ante la coyuntura.

"Una crisis como esta es inédita. Hemos pasado períodos de paralización, pero esta crisis nos impacta con muchas obras en ejecución, con empresas con mucha carga, mucha deuda. En el 2001 las empresas tenían pocos contratos, entonces se pudo capear", explicó.

El empresario advirtió que la situación de las compañías y sus trabajadores es incierta y preocupante. "Va a haber un sinnúmero de convocatorias empresarias porque había mucho trabajo y las empresas se endeudaron en los bancos para seguir trabajando. Hoy muchas tienen deuda bancaria que corre al 130%, con proveedores, con la AFIP".

