Villa Mercedes: investigan un violento robo en el barrio residencial Origen

En la madrugada del lunes, una familia vecina de un barrio residencial en las afueras de Villa Mercedes fue víctima de un violento asalto. Los ladrones estaban armados y atacaron al dueño de la casa.

Cerca de las 2:30, tres hombres encapuchados, uno armado con un palo, atacaron ferozmente a un hombre de apellido Figueroa y luego a su hija y a su yerno. Los ladrones huyeron con un teléfono celular, una billetera y un monto de dinero no precisado. Son buscados por investigadores de la Comisaría 11ª, no obstante, las víctimas fueron reticentes a colaborar con algunas medidas.

La secuencia del hecho comenzó en la vereda de una vivienda sobre calle General Paz al 2700, en el barrio residencial abierto Origen, sobre la ruta provincial 55, frente al campus de la Universidad Nacional de San Luis.

En un video de seguridad difundido por las víctimas se ve al dueño de casa abrir uno de los accesos a la vivienda para que entrara su perro cuando, intempestivamente, fue abordado por un hombre con campera roja, pantalón gris y una especie de pasamontañas que comienza a pegarle con un palo.

Figueroa no retrocedió, lo enfrentó y su yerno salió en su ayuda, pero casi de inmediato aparecieron los otros dos sospechosos, también con el rostro cubierto y ropa oscura. Además del palo parecían no estar armados con otro objeto, ya que les costaba correr a las víctimas del pórtico para entrar a la propiedad, pero finalmente lo hicieron a fuerza de extrema violencia y hasta lanzando piedras.

Tras unos minutos, la hija de Figueroa, quien había logrado esconderse y llamar al 911, logró salir y hacer señas a alguien que la cámara no captó. Es cuando los delincuentes abandonaron la casa para escapar, aunque increíblemente regresaron y trataron de violentar la puerta, que ya estaba cerrada.

Sobre el video, la fiscal de Instrucción Daniela Torres opinó que “es una lástima que se haya viralizado porque teníamos pendiente un recaudo legal, y cuando suceden estas cuestiones a veces deja un sabor a poco porque el personal policial hace todo lo que tiene al alcance. Es una zona que está un poco retirada. El hecho fue 2:30 de la mañana, al parecer es una agresión sin motivo, pero uno después empieza a indagar y obviamente son personas trabajadoras que tienen un alto nivel de vida y que (los ladrones) buscaban o a lo mejor tenían el dato de que en la morada había elementos de valor. Pero todavía no puedo dilucidar que el hecho haya sido tan violento”.

“En las propias imágenes se puede ver que es una agresión brutal. Lo que sí, no pudimos hacer la inspección en el lugar. Entiendo las circunstancias de los damnificados, pero no se nos permitió ingresar al domicilio ni sacar ninguna evidencia ni rastros que un ciudadano normal no notaría y que el personal policial sí”, lamentó.

Antenoche, una brigada de Investigaciones acudió a la escena con la denuncia que hizo la hija de Figueroa para que la firmaran, pero no habrían sido bien recibidos. Dijeron que de dentro de un auto también les sustrajeron dinero, pero que a ese tema lo resolverían con el seguro y no quisieron asentarlo en la exposición policial. La Policía les solicitó una clave para poder rastrear el teléfono iPhone de Figueroa, pero él contestó que luego le avisaría.

Al menos hasta ayer, Torres tampoco contaba con el protocolo médico para conocer si el hombre realmente terminó con una fractura.

Para completar, la Policía no pudo obtener ningún testimonio de un vecino que haya escuchado algo. La sospecha es que los asaltantes se valieron de la distancia entre las propiedades del barrio y que pensaron que el matrimonio dueño de casa estaría solo y no con visitas.