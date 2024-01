Merlo: se desplomaron las ventas por la obra en la plaza

Los trabajos de remodelación en la plaza Sobremonte de la Villa de Merlo, que obligaron a cerrarla con una media sombra, ocasionaron que la facturación en los negocios que la rodean descendiera en un 50% en relación al año pasado. Los comerciantes atribuyen el desplome a la realización del proyecto en plena temporada y también al panorama económico que atraviesa el país. Afirman que los más perjudicados son los del rubro gastronómico.

Los trabajos en la zona comenzaron a mediados de noviembre, teóricamente con fondos de Nación (de la gestión de Alberto Fernández) y con un plazo de ejecución de seis meses.

“El cierre de la plaza originó que la venta de los comercios de todos los rubros bajaran en un 50 por ciento, y los más complicados son los gastronómicos. No creí que el cierre de la plaza iba a causar este descenso, pero también incidió la situación a nivel país, que está complicada. Este año tengo tres empleados menos en relación al año pasado”, precisó Paula Perezyk, propietaria de un conocido café ubicado frente al paseo público.

Contó que va muy poco turismo hacia la zona de la plaza y no tiene sentido tener abierto el negocio hasta altas horas. “En otras temporadas teníamos abierto hasta las 23 o 23:30, pero ahora no más de las 21 o 21:30. La gente termina de merendar y cuando se va a cenar, cerramos. No tiene ningún sentido que el negocio siga abierto; no hay turistas en la zona”, detalló.

Recordó que, cuando venían los visitantes al paseo tradicional, se sentaban y luego se cruzaban a tomar un café, almorzar o cenar. “Al estar todo cerrado, ni veredas hay en la plaza para caminar. La heladería de la zona es una de las más perjudicadas, le bajó un montón la venta porque muchos le compraban el helado y se sentaban en el paseo. Ahora no hay donde sentarse, no hay un lugar donde estar”, describió.

Para la comerciante, las obras se tendrían que haber realizado después de marzo o de agosto, para que al comienzo de la temporada los trabajos estuvieran ya finalizados. “Además de estar cerrada, no hay obreros trabajando”, dijo.

Encima de las bajas de las ventas, sumado al panorama económico, hay comerciantes que deben renovar sus contratos de alquiler, que a muchos les será imposible. “Varios negocios para seguir alquilándolos deberán pagar una fortuna, hay muchos que tendrán un aumento muy grande y se les va complicar seguir rentando un local”, destacó.

Protesta. A fines de diciembre, los comerciantes de la zona se manifestaron. Fueron recibidos por el intendente. Foto: gentileza.

Uno de los propietarios de un restorán de la zona señaló que trabaja en general en un 70 por ciento menos que el año pasado. A la noche la caída está en el orden del 50 por ciento. “Más allá de la difícil situación del país, que la plaza esté cerrada perjudica las ventas de todo el sector. Los turistas siempre venían a dar una vuelta y se quedaban a almorzar o cenar. Ahora, al estar obstruida por la obra, la gente sigue de largo y se va a otros lugares de la villa”, precisó.

Relató que la mayoría de los visitantes concurre al sector de la Avenida del Sol, porque hay diferentes eventos, como el que ocurrió el fin de semana pasado cuando se realizó una feria del libro cerca de la zona del casino, la que tuvo mucha asistencia de público. “Los colegas de la zona de la Avenida del Sol están trabajando un poquito menos que la temporada pasada, pero es por la situación del país. Pero a nosotros, además del panorama económico, se nos suma la plaza cerrada, que nos perjudica aún más”, resaltó.

El comerciante también coincidió con Perezyk, que los trabajos de remodelación tendrían que haber comenzado en otra fecha, para llegar al verano con las obras terminadas.

Si bien, en teoría, las tareas en el paseo se iban a concretar con fondos nacionales, algunos comerciantes observaron que había personal del Municipio en la obra, lo que les generó dudas sobre quien ejecutaba y financiaba los trabajos.

Por eso, presentaron una nota al intendente, Juan Álvarez Pinto, para conocer quién realizaba el proyecto y de donde provenían los fondos, entre otros puntos. A fines de diciembre, tras una manifestación de los comerciantes de la zona para obtener respuestas, un pequeño grupo fue recibido por el jefe comunal. La contestación del intendente no los dejó conformes y solo les confirmó que la obra en la plaza Sobremonte se iba a hacer con fondos municipales.