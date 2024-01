El Gobierno alimenta la bicicleta financiera con sueldos en cuotas

El show debe continuar, esa es la premisa del gobierno de Claudio Poggi. El odio contra los trabajadores no se sacia y el desdoble de sueldos es la carta predilecta con la que los funcionarios juegan a la gestión. En más de un mes de mandato, no hay propuestas concretas, no hay iniciativas. Solo denuncias de película, persecución ideológica y un ajuste brutal que se paga con el exterminio de los bolsillos de los estatales. En medio de todo el desmadre, lo que va en punta son los objetivos mezquinos, que se benefician con la bicicleta financiera que se acciona al dar los salarios en cuotas.

“Vamos a volver a la Justicia si paga mal de nuevo. Están metiendo de rehenes a los trabajadores, en disputas políticas sin sentido, inoportunas y sin fundamentos”, apuntó el secretario general de ATE, Fernando Gatica.

La entidad gremial rechazó el nuevo desdoblamiento. “No se lo vamos a permitir y vamos a usar todas las herramientas que disponemos para que no vuelva a pasar lo mismo que ocurrió con los salarios de diciembre. Esto es un atropello a los derechos de las y los trabajadores del Estado provincial. Exigimos el pago del 100%, nunca más salarios en cuotas, aumento salarial conforme a la inflación diciembre-enero y que devuelvan las plantas permanentes ya”, advierte un comunicado.

El recurso de amparo interpuesto por ATE en conjunto con la Defensoría del Pueblo —al que hizo lugar la Justicia— indica que el Gobierno debe desistir de cualquier decisión a futuro de pagar los sueldos en cuotas. Claramente, las autoridades irrumpen caprichosamente y perjudican al pueblo.

Por lo pronto, en los hechos, el gobierno del cordobés informó recientemente que los haberes de enero se abonarán en dos tandas. La primera, se efectivizará el 31 de enero, donde el personal cobrará el 50%, realizándose un pago mínimo de bolsillo de $300 mil. El monto restante se concretará el 6 de febrero. El Plan de Inclusión cobrará el 6 de febrero, los beneficiarios del Programa Empezar y las Becas 22 AG, el 9 de febrero.

Siguiendo la lógica del discurso oficial, vale una pregunta: si la Provincia está prácticamente en quiebra, ¿cómo pueden de repente abonar un pago mínimo de $300 mil y a escasos seis días (cuatro, en realidad, si se cuentan solo hábiles) efectivizar el resto? Además, ¿qué sentido tiene dilatar el cobro por menos de una semana? La mentira tiene patas cortas.

Ya se ha mencionado, pero aunque parezca reiterativo, es importante remarcarlo. Es la primera vez en la historia que la Provincia no hace frente a la principal obligación: pagar el salario de los trabajadores.

Lo peor de todo es que la plata está, hay dinero para hacer frente a los pagos. Basta con analizar el decreto de programación financiera; la gestión saliente desarrolló los estudios correspondientes y dejó todo en regla para que se puedan efectivizar los sueldos. Hay fondos en pesos y en moneda extranjera, sumado a una canasta con una serie de herramientas que se pueden disponer según las necesidades, como el caso de los bonos.

Desde ATE no descartan una nueva presentación en la Justicia, en busca de un freno a las acciones intempestivas y antipopulares. La entidad gremial exige el pago del 100% de los haberes y advierte la necesidad de una actualización salarial calculada en base a la inflación de diciembre y enero.

En la jugada, hay una variable muy clara: el tiempo. Y el tiempo en dinero se denomina interés. Si el Gobierno tiene en plazos fijos ese dinero de terceros para usufructuar, no es más que un acto fraudulento del Estado, con una retención innecesaria de los recursos.

Radiografía del capricho

El 14 de diciembre hubo un anuncio que marcó un antes y un después en la economía de los estatales puntanos. Claudio Poggi, en un acto sádico, comunicó en un video —entre otras cosas— el desdoblamiento de los sueldos de diciembre y enero.

Según su propia explicación, el monto de diciembre se abonaría en una primera mitad el 29 de ese mes y la otra el 16 de enero, mientras que el salario de enero se materializaría una primera parte el 31 de ese mes y el resto el 16 de febrero.

Sin embargo, ante un inminente fallo de la Justicia, Poggi anunció el 7 de enero que cancelaría el 10 de enero el sueldo de diciembre, y no el 16 como lo había programado.

La misiva se dio justo horas antes de que la Justicia le ordenara pagar los haberes de inmediato. El 8 de enero se hizo lugar a una medida cautelar presentada por ATE en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Esa jornada, la jueza penal y contravencional, Daniela Benenatti, dictaminó que “abone de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal (…) hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente a diciembre”.

Pero más allá de eso, el amparo, presentado el 5 de enero, dispone que se desista cualquier decisión a futuro que implique el pago de salario en cuotas. Poco le importa a Poggi hacer lugar a ello, ya que en su ejemplo cotidiano avasalla contra las instituciones enarbolándose a sí mismo el control total de los poderes.

Por ahora, todo indica que el mandamás riocuartense está empecinado en sus objetivos financieros y no duda en poner en riesgo a las familias puntanas con tal de lograr sus cometidos.

En San Luis, protestaron contra la motosierra de Poggi

En una multitudinaria e histórica manifestación, referentes gremiales, sociales, partidos políticos, docentes, personal de salud, trabajadores, autoconvocados marcharon contra las brutales medidas de ajuste del gobierno nacional y protestaron contra la motosierra de la gestión de Claudio Poggi, que arrasa con todo lo que tiene a su paso.

Entre los principales repudios figuró el desdoblamiento salarial, los despidos en el orden provincial y municipal, la irrupción contra el "Tratado de La Toma", los conflictos laborales en el Instituto de Formación Docente Continua, entre otras pautas. También reclamaron la devolución de las plantas permanentes.

“Nuestro primer repudio en esta marcha les pido que sea al gobierno provincial. Desde acá les decimos que no vamos a permitir que paguen en cuotas; los salarios deben pagarse como se debe, en un solo pago”, apuntó Fernando Gatica.