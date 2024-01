Cada vez hay más pacientes que no reciben sus medicamentos

El tiempo pasa y en las redes sociales cada día se conoce un nuevo caso de alguien que necesita medicamentos y que lamentablemente no los recibe. Recurren a estos espacios digitales para contar sus experiencias y que se conozcan, ya que desde la Provincia no reciben una respuesta que los tranquilice. Algunos son pacientes oncológicos, otros sufren enfermedades o trastornos crónicos y les piden lo imposible: que esperen.

Hace apenas unas semanas, Carolina Taverna, una vecina del barrio 9 de Julio, cumplió 41 años. Le diagnosticaron cáncer de mama en 2018 y ahora pide poder continuar con el tratamiento del cual depende su vida. "No tengo obra social y a través de Acción Social tramité la medicación. En Córdoba me hicieron una mastectomía con vaciamiento axilar; luego hice radioterapia en Mendoza. Todo esto siempre me lo cubrió la Provincia", mencionó.

Explicó que algunas veces, durante el transcurso de estos años, hubo ciertas demoras puntuales por cuestiones administrativas. Ahora el panorama es distinto. En los lugares donde consulta le responden cosas diferentes y la conclusión es la misma: que tiene que seguir aguardando. "A mí me hizo metástasis y ahora, en diciembre, me volvió a hacer en otro lugar y tuve un cambio de medicación. Estoy con una 'quimio' oral mientras espero, porque me dijeron que no está llegando nada. Con cáncer no tenés tiempo, tenés que ocuparte ya, más allá del gobierno que esté de turno", expresó Carolina, y añadió: "A mí lo que me interesa es que sea quien fuere se haga responsable de esto y que haga las cosas como corresponde".

No pueden esperar. En los últimos días Johana Pacheco compartió que tampoco recibe los medicamentos para hacer su quimioterapia. Tampoco le cubren los gastos para lle-var al Garrahan a su hija, quien sufre una rara enfermedad.

Suspender los tratamientos significa retroceder en los avances logrados. Esto implica lo peor: volver a dolores agudos, crónicos y recurrentes, en otros casos implica nuevas lesiones y, en fin, una peor calidad de vida.

Mónica Sombra es la madre de Rodrigo Vara, de 32 años, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2017. "Luego de estudios y trámites a él le entregaron siempre la medicación. En pandemia hubo inconvenientes, tuvo recaídas y necesitó empezar a tomar una más fuerte, que a través de Acción Social logramos que se la dieran. Desde que se terminó la gestión provincial anterior no la recibió más y ya van a ser casi tres meses que no la toma", manifestó.

Rodrigo es papá de un varón de 1 año y no puede estar sin los medicamentos de los que depende su estado de salud. Durante la semana pasada le hicieron estudios en la vista porque ha perdido bastante la visión. Sin los remedios se complican los problemas musculares, empieza a tener debilidad en sus piernas, le cuesta moverse, se incrementan los dolores de cabeza y otras complicaciones.

"Ahora le recetaron nuevos anteojos, porque es mucho el aumento que él necesita para ver. No tiene mutual y no sabemos cómo resolver ese tema, porque antes el Gobierno lo hacía y en esta gestión no lo están haciendo. Se está atrasando todo. No se trata de echar culpas, si la anterior era mejor o si esta, sino de hacerse cargo de estos problemas que son graves", dijo Sombra.

La madre, angustiada, comentó que no sabe cómo ayudarlo con la difícil situación económica actual. Es pensionada y vive con su hijo, su nieto y su nuera. Su esposo falleció en un asalto en su casa y actualmente trabaja en una casa de familia.

"Es una situación delicada, no me dan respuesta y mi hijo no es el único caso, son muchísimas personas las que estamos así", afirmó Mónica.