Despidieron sin causa a doce empleados del Concejo Deliberante de San Luis

Comienza el nuevo año y las nuevas gestiones empezaron a mostrar las cartas del juego. Este martes, doce trabajadores del Concejo Deliberante de San Luis fueron despedidos, pese a que ya estaban incluidos en la planta permanente de dicha institución desde mediados del mes pasado.

Carolina Abregú, Laura Marcela Ayala, Nazareno Selada, Ezequiel Palermo, Johana Rufino, Inmenson Emiliano, Katherin Rosales, Esteban Agustín Badra, Bárbara Temoli, Lucía Furgiuele, Liliana Callejas y Ana Parente, conforman el grupo que, sin notificación previa, quedó sin empleo y con familias que mantener. Vale resaltar que la mayoría contabiliza entre 4 y 10 años de desempeño en funciones en el Concejo. “No faltamos, estamos todo el año acá, hasta enfermos venimos a trabajar. Son doce familias que se quedan sin ingresos. Le podés preguntar a cualquiera quiénes somos y nos van a conocer”, remarcaron los damnificados.

El abogado de las víctimas, Esteban Badra, informó: “Los chicos tomaron conocimiento extraoficialmente, el viernes pasado, de que la resolución que los designaba en planta permanente, después de años de trabajar acá en el Concejo Deliberante, había sido dada de baja por una resolución, aparentemente, dictada ‘de facto’ por la señora Arancibia Rodríguez. Con lo cual, esta mañana se presentaron de acuerdo la designación que tenían, a prestar tareas y a que se designe el área conforme lo disponga la administración y se les realice el fichaje dactilar”.

“Nos presentamos conjuntamente con el escribano Marín, quien tomó nota de lo que estoy diciendo. Por supuesto, el Concejo argumentó una supuesta notificación que carece de cualquier validez legal. Procedimos a pedir que se notificara personalmente. Hecho que, por supuesto, no sucedió. Seguidamente nos llama el contador Piñeda, que se presentó como secretario Administrativo del Concejo Deliberante y, básicamente, no sabía dónde estaba parado”, agregó.

Cuando los recibió Daniel Piñeda no reconoció las facultades de Badra como abogado. Además, al momento de consultar por la presidenta, Agustina Arancibia Rodríguez, indicó que no se encontraba presente (los trabajadores despedidos constataron que no se presentó a trabajar el primer día hábil del año).

“Cuando preguntamos si estaba acéfalo el Concejo, dijo que no nos interesaba, que no teníamos derecho a saberlo. Parece una cosa de locos. Esto prácticamente se parece a los años más oscuros de la Argentina”, expresó Badra.

Comunicó que hasta que los chicos no sean notificados como corresponde, están a disposición del administrador, esperando la designación de tareas. “No hay nadie de las autoridades, ni presidente, ni vicepresidente, nadie se acercó. Es más, el secretario administrativo hizo presencia 40 minutos después. Parece que a partir del 2 de enero no tenemos Concejo Deliberante. Sí hemos notado predisposición de parte de los ediles del bloque opositor”, apuntó el letrado.

En la resolución que los designaba como planta, también pasaban a otros 7 trabajadores más, pero estos ya firmaron nuevos contratos con la administración. Los damnificados presentarán recursos.

“Hay un hecho muy grave, ahora estamos por presentar una nota pidiendo a la presidenta que se retracte por sus dichos del día 15 de diciembre, en donde ha tildado a empleados, entre ellos a gente trans y con síndrome de down, de participar en un aguantadero. Lo cual es sumamente gravoso, son funcionarios públicos”, apuntó Badra.