Aseguran que residentes médicos aún no cobraron y anuncian un paro

La pandemia asoció a los trabajadores de la salud con el adjetivo “esenciales”, es decir, indispensables para la vida en sociedad. Esa cualidad parece no verla el gobierno de Claudio Poggi. A casi una semana del impopular primer pago en cuotas del salario de los estatales, un grupo de residentes médicos denuncia que todavía no cobra sus haberes. El Diario pudo contactar a dos damnificadas. La intención del grupo es parar a partir de este viernes si no reciben soluciones.

Fueron los propios residentes quienes hicieron público su descontento a través de imágenes que circularon en redes sociales. En el perfil de Instagram Residencia de Pediatría, cerca de las 8 de la mañana, se publicaron dos fotos en las que se podía ver a una decena de médicos sosteniendo pancartas que rezaban “Exigimos el pago salarial” y “Sin residentes no hay hospital”, en el ingreso del edificio.

El Diario se acercó al Hospital Pediátrico, sin respuestas por parte de la mesa de entradas. Con el correr de las horas se logró contacto con dos residentes. Una de ellas pidió reservar su nombre para dar su testimonio.

Débora Miranda es residente del último año y trabaja en el servicio de clínica médica del Hospital Central "Ramón Carrillo". Su horario de ingreso es a las 8 de la mañana y si bien está estipulado que trabaje hasta las 17, el horario se extiende por múltiples tareas que lleva adelante. A ello, se le debe sumar las guardias que tiene que hacer por mes, que incluyen fines de semana y feriados.

“La realidad es que no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Salud”, aseguró. La médica contó que presentaron múltiples notas y hasta se acercaron a las oficinas de Terrazas del Portezuelo junto a otros colegas en su misma situación.

“No hemos recibido ni siquiera el pago del cincuenta por ciento que se iba a pagar a todos los empleados. De por sí las condiciones en las que todos los residentes trabajamos no son las mejores. Es de público conocimiento que somos la famosa llamada mano de obra barata del Gobierno. En donde no recibimos ningún tipo de beneficio ni cuidado como personal esencial y nos encargamos básicamente de tapar todos los huecos”, describió.

“Se presentó una nota al ministerio y se dio conocimiento de que se esperaría hasta el día viernes. Si no recibimos nuestro salario, se va a proceder al paro definitivo hasta recibirlo. Esto es en todas las actividades de todos los residentes de las diferentes especialidades”, remarcó.

También apuntó una virtual acefalía del sistema de residencias, es decir, no hay funcionario al que puedan reclamar. “Directamente desde el ministerio nos dicen que no tienen a nadie que se pueda hacer responsable de darnos una respuesta de esta situación. Y en nuestro caso estamos en este momento sin jefe de residencia”, especificó en referencia a su lugar de trabajo.

La otra residente, quien prefirió reservar su nombre, se desempeña en la Maternidad Provincial "Teresita Baigorria". “En el trabajo quedaron de que iban a hablar mañana (por este jueves) con el director de la Maternidad para ver qué nexo se puede generar con el ministerio. Nos unimos en el reclamo todos los residentes de todas las especialidades: neonatología, ginecología, pediatría, clínica, traumatología, cirugía general, bioquímica, farmacia”, enumeró.

Un grupo se acercó al ministerio, donde no recibieron respuesta formal a pesar de las cartas presentadas. “Lo único que se respondió fue vía verbal, porque no hay nada escrito, de que no hay nadie a cargo del sistema de residencia todavía y no saben cuándo van a asignar a alguien. Como no hay nadie a cargo, tampoco saben cuándo nos van a pagar”, explicó.

La médica subrayó que el sistema de residencia funciona a la manera de un posgrado, donde médicos ya recibidos prestan servicio una cierta cantidad de años para hacer una especialidad. “El sueldo que te pagan es peor que el plan de inclusión, o sea, nos pagan 300 mil pesos con suerte”, admitió.

“Se supone que yo me estoy formando para que después la provincia tenga un especialista porque lo que uno necesita son especialistas. También es una mano de obra barata porque en el país lo que se hace es pagar poco, porque se sabe que todos los años se renueva esa gente, que atiende todo”, opinó. La médica recordó que realiza ocho guardias al mes de 24 horas, a lo que se suma un horario diario de 7 a 3 o 4 de la tarde. A veces termina una guardia y debe continuar con su horario de día.

Los residentes reciben un aporte nacional que en el caso de la médica consultada sí recibió, pero que son apenas 132 mil pesos y eso con la condición de que ella ya lleva varios años. Los que apenas empiezan reciben mucho menos. Esto está por debajo de la línea de indigencia del Indec.

APTS, en alerta

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) se encuentra en “estado de asamblea permanente”, según informó su secretaria general Miriam Porter. “Se necesita el 100% del salario por lo menos antes del 10, para poder hacer frente medianamente a los compromisos de vencimientos, a la inflación y sobre todo a los alimentos de los hogares”, dijo, adelantando la postura del gremio.

“Vamos a ver qué medidas se van a tomar de ahora en más. Si no se soluciona en estos días, vamos a ver otras acciones de mayor tenor, como quites de colaboración, no hacer horas excedentes, cumplir solamente el horario, trabajar a reglamento”, apuntó la representante gremial.

“Todavía algunos compañeros no han recibido la primera cuota, porque sigue el inconveniente del tema administrativo en la carga de los códigos del censo que se llevó a cabo. Salud ya pasó la crisis de la pandemia y todavía la estamos sufriendo, con compañeros con secuelas y otros que ya no están. Ahora viene una crisis económica que anuncian y los trabajadores volvemos a ponerle el pecho a las balas”, reflexionó.

Actualmente, APTS elabora un listado de los trabajadores que aún no han cobrado y ya recibieron reclamos de residentes como los que prestaron su testimonio para esta nota. Porter informó que junto a otros gremios fueron recibidos en los últimos días por funcionarios del gobierno provincial. Allí los alfiles de Poggi redundaron en sus explicaciones de un supuesto déficit que tiene la provincia que impide el pago de los salarios en su totalidad.

“Entre la gestión saliente y la entrante han tenido sus problemas y se vio manifestado en una crisis que termina pagando el trabajador, que no tuvo nada que ver, que no tiene nada que ver y que encima le sigue poniendo por supuesto todo su capital humano al servicio de la provincia”, concluyó.

El Diario contactó al área de prensa del gobierno provincial. Desde el Ministerio de Hacienda e Infraestructura transmitieron que “el pago ya salió. Mañana (por este jueves) ya debería verse reflejado”.

Redacción/MGE