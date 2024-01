Malestar en la UNSL por el retraso en el pago de salarios

La crisis económica que golpea al país y el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei impactan en distintos sectores de la sociedad. En las últimas horas, las alcanzadas fueron las universidades nacionales. La UNSL informó el lunes a través de sus canales oficiales que el pago de salarios para su personal no se hará, como es costumbre hace más de una década, los últimos días del mes.

Esto es a raíz de nuevas disposiciones del Banco Central que limitan los anticipos a entidades públicas. La incertidumbre al cierre de esta nota era tal que, en el comunicado oficial, no precisan cuándo sería la fecha de cobro, estimando un plazo en los "primeros diez días del mes".

“Tener que comunicar esto nos da mucha bronca y enojo. Somos muy respetuosos de la planificación de las familias universitarias”, apuntó el rector de la UNSL Víctor Moriñigo, en declaraciones a la radio de la casa de estudios puntana. El rector explicó que la Universidad tiene un convenio con el Banco Nación, en donde se establece una serie de beneficios; uno de ellos el adelanto por 3 o 4 días del “plan sueldo”, es decir, la nómina salarial. “Nos han comunicado que este punto no lo pueden cumplir, debido a una disposición del Banco Central que le reduce el cupo a los bancos de cantidad de dinero que puedan prestar y se reduce el dinero que prestan a tasa cero”, detalló.

En este contexto Moriñigo explicó que los bancos prefieren priorizar los préstamos a otros clientes que a las universidades, que son a tasa cero. “Acá el problema no es cobrar tres o cuatro días posteriores, el problema es que no sabemos cuándo será, en función de que también dependemos ahora del giro de las partidas del Ministerio de Economía”, amplió.

Ante esta situación, la casa de estudios busca negociar para que no se aplique el cambio. El rector mantendrá hoy una reunión con las autoridades locales de la banca pública. “Yo soy positivo de que no va a ser el día 10, pero tampoco puedo dar una certeza antes y eso ya también nos incomoda, porque no estábamos acostumbrados a esto”, resumió.

Moriñigo adelantó que distintas universidades del país, representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), saben que las bancas privadas que actúan como agentes financieros tomarán la misma decisión, pero que si alguna de ellas permite los adelantos, no descartan suscribir nuevos convenios, a pesar de resaltar la buena relación que tiene la UNSL con la banca estatal.

“Está en mi espíritu continuar (con el Banco Nación) porque hemos trabajado durante muchos años. Tampoco quiero ser de aquellos que denostan un ente público histórico para el desarrollo de la Argentina como lo es el banco, sobre todo en este gran paraguas privatizador que se viene, donde parece que lo público es malo”, remarcó.

“Esto no está hecho para molestar a las universidades, esto surge de una cuestión macro, de una relación que no viene bien entre el Presidente y los gobernadores”, agregó, recordando el contexto del conflicto por el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, que establece una desregulación de la economía y la ampliación de facultades para el jefe del Ejecutivo.

►Los gremios, en alerta

El Diario consultó a los dos gremios con representación entre la docencia universitaria de la UNSL, ADU San Luis y Sidiu San Luis. Coincidieron en el perjuicio de la medida a los trabajadores y advirtieron por el peligro del normal funcionamiento de la Universidad este año, ya que para ellos es una acción más de ajuste de las que tiene planeadas el gobierno libertario contra la educación pública.

“Lo primero es la incertidumbre de no saber cuándo vamos a cobrar. Lo otro es que todos los vencimientos atienden a la fecha de cobro que uno tiene. Pero más allá de esta situación, esto es indicador de lo que viene. Esta es una medida de apriete sobre los gobiernos provinciales. En un contexto donde se está discutiendo una ley ómnibus, no está de más alarmarse”, apuntó la secretaria general de Sidiu San Luis, Jimena Juri Ayub.

“La cuestión salarial ya es catastrófica, las federaciones hemos pedido apertura de paritarias, estamos ante un panorama de mucha incertidumbre", agregó la secretaria, y dijo que en los próximos días habrá conversaciones con los afiliados para definir los pasos a seguir.

“Ya evaluaremos las acciones a llevar adelante. Es parte de la política que viene ejecutando el gobierno nacional en todos los ámbitos y augura un futuro bastante oscuro. Va a ser un año plagado de protestas y no hay nada definido aún, pero así como está la situación peligra el funcionamiento de la Universidad”, dijo por su parte el secretario general de ADU San Luis, Diego Costa.